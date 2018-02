Souhrn 9.2. - Evropa klesá, v US nejhorší týden od krize, eurodolar v klidu, ropa i pod 60 USD, BCPP v poklesu až na ČEZ a Pegas

12.h - Evropa lehce oslabuje, euro a ropa v plusu, BCPP v červeném kvůli bankám, Pegas nad 900 Kč

Wall Street: Další rudá lázeň, DJIA odepsal opět přes 1000 bodů, víra ve věčně nízké sazby bere za své

Hlavní zprávy dne

Pražské burza končí důležitý týden výrazně nadprůměrnou likviditou a poklesem do kontaktní vzdálenosti s hranicí 1100 bodů indexu PX Evropské akciové trhy končí jeden z nejhorších týdnů za poslední roky dalším výraznějším poklesem.Důležitou roli hrají výsledkové zprávy a vývoj klíčových US trhů, který je zatím spíše nejistý.US trhy přecházejí z úvodního posílení opětovně do minusů. Podle některých technických analytiků korekce trhů ještě nevystřílela veškerou svou munici a je možné, že bude i nadále pokračovat. Pro US trhy je tento týden zatím nejhorším od října 2008. Výnosy vládních dluhopisů zůstávají i nadále vysoké, pozitivní efekt odblokování vládních úřadů rychle vyprchal. Podle komentářů si trh začal uvědomovat, že jeho dřívější sázky na přetrvávající slabou inflaci a tím pádem prostor pro stále uvolněnou měnovou politiku byly zřejmě přehnané.Eurodolar dnes osciluje kolem včerejšího závěru. Koruna po posílení pod 25,3 k euru se vrací zpět nad tuto úroveň. Ropa dnes neudržela původní růst a poprvé v tomto roce se americká WTI podívala pod hranici 60 USD za barel. Na ropu negativně působí obnovení růstu zásob v USA a další silný růst tamní produkce zvedající ji poprvé v týdenním vyjádření nad hranici 10 miliónů barelů denně. Ropa tento týden ztrácí zatím kolem 8,5%. BCPP dnes pokračovala v korekci tažené především bankovními tituly. Erste poklesla opět pod hranici 1000 Kč , KB korigovala částečně včerejší výsledkovou rallye, Moneta se přiblížila hranici 82 Kč Velmi volatilní byl dnes ČEZ , který nakonec našel ve druhé polovině dne potřebnou podporu a při vysokém objemu obchodů posílil. Zajímavý je také silnější růst akcií Pegasu , které se zvedly v posledních týdnech od 800 až nad 900 Kč Vysoké objemy obchodů jsou pozitivním signálem, který naznačuje rostoucí zájem investorů o doplnění jejich pozic na cenově zajímavých úrovních.