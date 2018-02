Pegas: Držet s cílem 905 Kč. Nový majoritář znamená nejistotu

Nový majoritní akcionář znamená nejistotu



Pro akcie společnosti Pegas ponechává Erste doporučení na stupni držet. Společnost Pegas začala výstavbu továrny v Jižní Africe, čímž si zvýšila růstový potenciál. Z toho důvodu došlo na základě diskontního modelu peněžního toku (DCF) ke zvýšení dvanáctiměsíční cílové ceny na 905Kč z původních 729Kč. Snížení diskontní míry (vlivem nižší volatility akcií) a vyšší odhad výrobních kapacit jsou hlavním důvodem pro vyšší ocenění.



Nový majoritní akcionář R2G chce urychlit expanzi na úkor výplaty dividend . V ocenění je odhadován vysoký organický přírůstek kapacit 65 tis.tun (+54%) v Egyptě a Jižní Africe do roku 2022. Tato expanze podle odhadů Erste spotřebuje prakticky veškerý volný peněžní tok (FCF) vygenerovaný v letech 2018 - 2020. Do budoucna tedy Erste nečeká od Pegasu výplatu dividend. Investiční výdaje společnosti by měly v letech 2018 – 2019 vrcholit, Pegas přitom má již nyní poměrně vysoké zadlužení (3,7x čistý dluh/EBITDA 2017e).



Rizika a příležitosti