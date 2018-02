Američané na východ, Rusové na západ – dodavatelé jaderného paliva pronikají na nové trhy

Ukrajinský provozovatel elektráren Energoatom tento týden prodloužil smlouvu s dodavatelem paliva Westinghouse o dalších pět let a rozšířil ji o další blok. Sedm z patnácti ukrajinských jaderných bloků díky tomu poběží až do roku 2025 na americké palivo. Naopak ruský výrobce TVEL chce od příštího roku v jedné z amerických jaderných elektráren testovat svůj prototyp paliva pro západní reaktory.

Čtverec a ruský šestiúhelník. Nejviditelnější rozdíl mezi jaderným palivem určeným pro tlakovodní reaktory provozované v západní Evropě, USA, Jižní Koreji a Japonsku, a reaktory typu VVER typickými pro bývalý Východní blok. Výrobcům paliva ale jejich tradiční trhy již nestačí. Zatímco Westinghouse si úspěšně buduje výchozí pozici pro východní trhy na Ukrajině, ruská státní korporace TVEL míří do Švédska a do Spojených států. „Z konkurenčního boje by měli profitovat především provozovatelé jaderných elektráren,“ připomíná Radek Svoboda z České nukleární společnosti.

Jedni na východ…

O diverzifikaci zdrojů jaderného paliva začala Ukrajina usilovat již v roce 2005, kdy byly na třetí blok Jihoukrajinské jaderné elektrárny zavezeny první testovací palivové soubory. První smlouvu o dodávkách paliva podepsal ukrajinský státní podnik Energoatom s firmou Westinghouse v roce 2008, tento týden došlo již podruhé k jejímu prodloužení až do roku 2025. Postupně také narůstá počet ukrajinských bloků, kam americké palivo putuje. Energoatom provozuje celkem 13 bloků řady VVER-1000 a 2 bloky VVER-440 ve čtyřech lokalitách – Chmelnicky, Rovno, Jižní Ukrajina a Záporoží. Palivo od firmy Westinghouse bude dodáváno na 7 bloků řady VVER-1000. Jak řekl generální ředitel firmy Energoatom, Jurij Nědažkovský, jeho společnost je jediným provozovatelem bloků VVER-1000, který má plně diverzifikované dodávky paliva. Westinghouse zároveň před dvěma lety rozšířil svou továrnu na výrobu paliva ve švédském Västeras, kde je palivo pro Ukrajinu kompletováno z amerických a ukrajinských komponent. Firma doufá, že kladné reference z ukrajinských bloků řady VVER-1000 jí pomohou proniknout i do dalších zemí, kde je monopolním dodavatelem právě ruský státní podnik TVEL – do Bulharska a do České republiky.

Kromě „tisícovek“ ale Westinghouse láká i trh s palivem pro bloky řady VVER-440, kde je možné pole působnosti o něco širší: kromě České republiky ještě Slovensko, Maďarsko, či Finsko. Podílel se proto v letech 2015-2017 na evropském projektu ESSANUF (Bezpečné evropské palivo) zaměřeného právě na licencování alternativního paliva pro tlakovodní reaktory řady VVER 440. Loni v červnu pak Westinghouse společně s dalšími osmi partnery oznámil vytvoření tzv. koncepčního designu paliva, tedy takového, které splňuje licenční požadavky všech čtyř výše uvedených zemí. Nutno však podotknout, že tento návrh je jen oprášením dříve vyvinutého, provozně vyzkoušeného a krátce dodávaného designu britské společnosti BNFL.

…druzí na západ

Ani ruský TVEL, který je v současnosti výhradním dodavatelem paliva do obou českých jaderných elektráren, se nechce omezovat pouze na stávající zákazníky. Vývoj čtvercového paliva pro západní tlakovodní reaktory zahájil v roce 2002. Jako první palivové soubory s příznačným názvem TVS-Kvadrat zavezla v rámci testování švédská elektrárna Ringhals v roce 2014. „Momentální výsledky testování se zdají být nadějnými, firma TVEL by hypoteticky mohla dodat první komerční dávku paliva již v roce 2021,“ komentuje situaci na východě Radek Svoboda.

Ještě významnější úspěch by ruskému dodavateli mohla přinést dohoda s několika provozovateli amerických jaderných elektráren. Podle ní by měl již příští rok první soubor typu TVS-Kvadrat začít několikaletý zkušební provoz v jedné z amerických elektráren. TVEL již v roce 2016 uzavřel s významným dodavatelem paliva GNF-A strategické partnerství, zaměřené na spolupráci při licencování, výrobě a případném prodeji paliva ruské výroby v USA.

-red-

