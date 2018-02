7 tipů v přípravě FX obchodníka!

Autor: Bc. Jan Kolář

Jednou z nejdůležitějších činností každého forexového obchodníka je podle mého názoru správná strategická příprava, a to jak psychologická, tak i technická. Jak ale taková příprava před obchodováním měnových trhů může konkrétně vypadat?

V následujících řádcích se vám pokusím popsat několik zajímavých tipů pro přípravu před vlastním obchodováním, které by vám mohli pomoci k lepším výsledkům na forexovém trhu.

Mnohé z vás asi překvapí, že je to právě připravenost, která může poskytnout danému obchodníkovi nesmírnou osobní výhodu a je jakýmsi základním kamenem celého procesu. Připravenost se odrazí ve vaší sebedůvěře, posílí vaše sebevědomí, má vliv na zbytek celého obchodního dne.

Nyní společně shrneme sedm základních tipů, které osobně považuji za velmi přínosné.

Prvním bodem, určitě jedním z těch nejdůležitějších, je správná duševní hygiena. Obchodování měnových trhů s sebou přináší určité zátěžové momenty a stresové situace, se kterými je dobré předem počítat a psychicky se na ně „obrnit“. Nechám na vás, pokud vsadíte na energeticky výživnou snídani, dáte přednost několikaminutové procházce nebo zkusíte různá relaxační a dýchací cvičení. Těchto činností se nabízí celá řada. Výběr závisí zcela na vašich preferencích, vlastnostech a osobnosti.

Techničtí obchodníci by neměli podcenit významné fundamenty daného dne. Podívejte se, jaké významné události se daný den konají, co vše bude probíhat. A zapište si to, nejlépe do svého diáře.

Nastal čas otevřít si platformu, ve které obchodujete. Určete si vyhovující měnové páry, které jsou zajímavé a nabízejí potenciální příležitosti k zisku. Myslím si, že správný forexový obchodník se má soustředit na více měnových párů. Po výběru vhodných měnových párů se začněte soustředit také na ty, které s nimi korelují. Právě díky tomu se vám podaří mnohem lépe číst trh a pochopit jeho chování.

S výběrem vhodného měnového páru souvisí určení dlouhodobého a krátkodobého trendu. Jejich určením se příliš nezdržujte. Postačí, pokud při určení trendů dáte na svůj první dojem. Výsledek si poznamenejte. Do diáře, ne do hlavy. Dále lze sledovat i komoditní trh, který často odkryje cenné detaily.

U zvolených měnových párů si zapište zavírací ceny minulého dne a otevírací ceny toho dnešního. V případě, že vaše strategie spočívá v price-action, vyznačte si S/R úrovně i potenciální cenové formace. Určitě nepodceňujte formující divergence. K tomu lze využít různé indikátory – MACD, Stochastic, aj.

Nedílnou součástí osobnosti dobrého obchodníka je také trénovaná představivost, kreativita a vědomí absolutního přijmutí závazku v podobě předem definovaného risku. Tím mám na mysli, že si dokáže představit a přijmout nejen kladný, ale také záporný (v mnoha případech dokonce katastrofický) scénář celé události – v našem případě obchodního dne.

Zapište si potenciální cenu měnového páru, za kterou jste jej ochotni koupit a prodat. Až budete obchodovat, mějte tyto hodnoty na vědomí!

Celkovou přípravou dosáhnete mnou vytyčeného cíle – dojde ke snížení obav z trhu. Budete vstupovat a vystupovat z pozic bez sebemenšího zaváhání, obchodovat s lehkostí a využívat veškeré příležitosti, které vám trh nabízí.

Věřím, že vám alespoň jeden z následujících tipů přijde v budoucnu k užitku a povede k tomu, že se z vás stane zase o něco lepší forexový obchodník.