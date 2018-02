Přetlačovaná obrů pokračuje: Qualcomm smetl další nabídku Broadcomu. Proč?

Americký výrobce polovodičů Qualcomm Inc zamítl novou nabídku konkurenční firmy Broadcom na převzetí za více než 121 miliard USD (2,5 bilionu Kč). Navrhl ale setkání, na němž by společnosti projednaly "závažné nedostatky v ohodnocení a jistotách".



Qualcomm totiž na jedné straně nabídky Broadcomu už delší dobu odmítá s tím, že ho podhodnocují, na straně druhé někteří akcionáři v posledních dnech společnost vyzvali, aby s Broadcomem jednala a snažila se dospět k uspokojivému řešení.



Broadcom nejprve v listopadu nabízel akvizici za 103 miliard dolarů, začátkem února ji zvýšil o 24 procent na 121 miliard. Na rozdíl od té první však nyní chce zasáhnout do vedení Qualcommu. Akcionáři Qualcommu budou o návrzích hlasovat 6. března.





Nová nabídka, částečně v hotovosti a částečně v akciích , ohodnocuje jednu akcii Qualcommu na 82 dolarů , což tohoto výrobce čipů podle jeho mínění výrazně podhodnocuje. Je také pravděpodobně, že by spojení jen obtížně získalo svolení orgánů pro kontrolu hospodářské soutěže. Právě o této otázce chce vedení Qualcommu s Broadcomem jednat.Sama společnost Qualcomm se snaží převzít firmu NXP Semiconductors, za kterou nabídla 38 miliard USD . Akcionáři NXP však tuto nabídku označili za příliš nízkou. Qualcomm za jednu akcii nabídl 110 dolarů a NXP požaduje 135 dolarů . Nová nabídka Broadcomu vychází právě z toto, že buď Qualcomm firmu NXP získá za uvedenou cenu 110 dolarů , nebo od koupě odstoupí, uvedla agentura Reuters.Pokud se dohoda s Broadcomem uskuteční, Qualcomm možná ztratí dva významné zákazníky. Společnost Qualcomm to dnes oznámila a dodala, že její klienti příliš nevěří tomu, že Broadcom je schopen udržet ji v čele technologického sektoru. Každý z nich firmě přináší přes miliardu dolarů ročně. Akcie Qualcommu dnes v reakci oslabily o více než čtyři procenta a Broadcomu o 3,3 procenta.