EIA: US produkce letos poroste o 300 000 bd na 10,59 mbd. US export mění staré pořádky

Analytici americké EIA zvýšili své odhady pro letošní vývoj produkce ropy v USA. Podle nových odhadů tamní ropná produkce poroste letos v průměru o 300 000 barelů denně na výsledných 10,59 miliónu bd.Podle odhadů EIA americké ropné vývozy, které začaly v roce 2016 po ukončení několik desítek let trvajícího vývozního embarga obracejí doslova vzhůru nohama celý ropný trh v globálním měřítku.Americké vývozy ropy do Číny v lednu dosáhly 400 000 barelů denně oproti nule před rokem 2016. Doposud tomuto trhu dominovaly dodávky ze Středního východu či Ruska. Celkově Čína dovezla v lednu 9,57 mbd.Nedávno první americké dodávky dorazily dokonce do přístavů v SAE.Samotná Amerika nyní dováží už pouze cca 4 mbd oproti 12,5 mbd v roce 2005.Výraznou změnou je také oceňování amerických dodávek oproti doposud uplatňované praxi postavené na dlouhodobých kontraktech aktualizovaných na měsíční bázi. Američtí vývozci jsou v tomto ohledu mnohem pružnější a jejich ceny se odvíjejí přímo od aktuálního vývoje tržních cen a také od cen přepravy.

