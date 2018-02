Futures indikují růstový začátek obchodování v USA

Indexové futures indikují pozitivní start obchodování na trzích v USA. DJIA by mohl zahájit den růstem o cca 246 bodů respektive 1%, v plusu by měla být také indexy Nasdaq a širší S&P 500 DJIA se včera propadl podruhé během posledních 4 seancí o více jak 1000 bodů, což index oficiálně stáhlo do zóny korekce definované 10procentním poklesem od posledního maxima.Pozitivně kromě technických faktorů působí schválení dalšího posunu stropu vládního deficitu ze strany Senátu , což by mělo dát prostor pro opětovné zprovoznění US úřadů a agentur. Navýšení stropu musela ještě schválit sněmovna, což se nakonec podařilo.

