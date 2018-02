Zeman dal Babišovi bianco šek. S novou vládou nemusí spěchat

Prezident Miloš Zeman nebude Andreje Babiše svazovat žádným termínem, pokud jde o shánění podpory pro vládu. Netrvá ani na tom, aby mu Babiš před jmenováním vlády přinesl 101 podpisů, kterými by zaručil, že má ve Sněmovně většinu. Do té doby povládne stávající Babišův kabinet v demisi.

Andrej Babiš odcházel z večeře s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech pozitivně naladěn. A nebylo to jen kvůli dobrému jídlu. "Pan prezident mě časově neomezuje z hlediska vyjednávání o druhém pokusu za podmínky, že budeme vyjednávat," řekl po setkání s hlavou státu novinářům Babiš.

Dodal také, že prezident netrvá na 101 podpisech, ale má představu, že vláda, kterou Babiš sestaví, získá podporu většiny přítomných poslanců ve Sněmovně.

Miloš Zeman ohledně podpory ve Sněmovně i termínu, který Babiš má k vyjednání podpory, už poněkolikáté změnil názor. Začátkem ledna Zeman řekl, že Babiše jmenuje v případě neúspěchu znovu, tentokrát po něm ale bude chtít 101 zaručených hlasů ve Sněmovně.

Po prvním kole prezidentských voleb Zeman prohlásil, že v případě porážky ve volbách Babiše jmenuje znovu do konce února, nebude ale požadovat 101 hlasů. Horší by to podle Zemanových slov Babiš měl v případě Zemanova vítězství, kdy by před jmenováním premiérem prezident očekával, že si Babiš sežene podporu většiny poslanců.