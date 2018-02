Netradiční analýza ukazuje, kdy se na akciovém trhu skutečně vydělává

Velké peníze se na akciovém trhu nevydělávají během dne, kdy se obchoduje, ale v noci. Píše to na stránkách New York Times Jeff Sommer. V tomto svém tvrzení se opírá o novou analýzu investiční společnosti Bespoke Investment Group.



Bespoke pracuje s dvěma skupinami dat. První měří návratnosti dosažené mezi otevřením amerického trhu v New Yorku v 9:30 ráno a jeho uzavřením v 16 hodin odpoledne místního času. Druhá skupina dat je tvořena návratnostmi měřenými mezi uzavřením trhu v jednom dni a jeho otevřením následující den. „Ceny akcií při otevření leží obvykle výš než při uzavření předchozího obchodního dne. Pro dosažení nočních zisků tedy nemusíte zůstávat vzhůru. Stačí jen, abyste akcie drželi přes noc,“ píše Sommer.





Bespoke konkrétně používá data týkající se návratnosti prvního ETF ve Spojených státech: SPDR S&P 500 E.T.F. Ten na trh vstoupil na konci ledna 1993 a kopíruje návratnost indexu Standard & Poor’s 500. Dosavadní návratnost trhu či přesněji řečeno zmíněného ETF dosahuje 541 % (bez započítání dividend). Bližší pohled, který rozdělí návratnost na tu, která byla generována během dne, a na návratnost „noční“, ukáže zajímavou věc: Veškeré zisky byly generovány v noci.Konkrétní vývoj denních a nočních zisků SPDR S&P 500 E.T.F. shrnuje následující graf. Zatímco návratnost generovaná během obchodování se nyní nachází zhruba na nule, návratnost vytvořená změnami cen mezi uzavřením a otevřením trhu odpovídá zmíněným 541 %:Paul Hickey z Bespoke na základě výsledků studie investorům radí, že klidně mohou zapomenout na neustálý tok informací, který hýbe s akciemi během obchodního dne. Nejlépe udělají, když budou jen sedět a nedělat nic. Michael Kelly, který působí jako profesor financí na Lafayette College, k tomu dodává, že popsané rozdíly v návratnosti lze vysvětlit několika teoriemi, ale vědci prostě nevědí, která z nich je ta správná.Jedna z pravděpodobných říká, že řada investorů se necítí dobře, když je zainvestována přes noc , protože má pocit, že nemá nad svými penězi žádnou kontrolu. Tomuto pocitu propadají zejména drobní investoři, kteří tak mají tendenci na konci dne prodávat. Využívají toho naopak velké finanční instituce, které jsou si dobře vědomy toho, že trh má tendenci generovat největší zisky přes noc . Tyto instituce tak naopak ke konci obchodního dne často nakupují. Investor, který by uvažoval o strategii založené na soustavném nakupování na konci obchodního dne a prodejích na jeho počátku, ovšem musí vzít v úvahu nejen výše uvedené, ale také transakční náklady.