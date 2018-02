Rozbřesk: Nedostatek pracovníků je stále větší brzdou české ekonomiky

Trendy na českém trhu práce se nemění, i když v úvodu roku nezaměstnanost vzrostla na 3,9 %. Zvyšování nezaměstnanosti na přelomu roku však není nic nového, jde jen o pravidelně opakující se jev spojený s koncem úvazků na dobu určitou v závěru roku. Hned v následujících měsících totiž nepochybně dojde díky náběhu sezónních prací k rychlému poklesu počtu nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti se začne rychle klesat ke třem procentům.



O tom, že situace na českém trhu práce je každým měsícem napjatější, svědčí i stále se rozšiřující nabídka volných pracovních míst. Aktuálně úřady práce registrují téměř 231 tisíc volných míst, což je mimochodem o 95 tisíc více než před rokem, zatímco nezaměstnaných je o 100 tisíc méně. Na jedno volné místo tak už připadá v průměru 1 a čtvrt uchazeče, zatímco loni to byly skoro tři. Skoro ve třetině okresů je tento poměr dokonce pod jedničkou.



Nejnovější data potvrzují, že tuzemské firmy čelí stále většímu nedostatku zaměstnanců a přitom nelze očekávat, že by se tato situace mohla v dohledné době nějak změnit. Programy podporující migraci například z Ukrajiny mohou akutní nedostatek jen částečně zmírnit, nicméně jej v žádném případě nevyřeší. Nedostatek pracovníků je tak už nyní brzdou pro rychlejší růst ekonomiky, neboť například vede k prodlužování finalizace zakázek v průmyslu a firmy samy jej považují za největší bariéru pro další expanzi.



Rostoucí napětí na trhu práce, respektive jeho následný dopad na vývoj mezd, neuniká pozornosti ani centrální banky. Ostatně už na listopadovém zasedání představila scénář rychlejšího růstu mezd pro případ, pokud by se situace ještě více vyhrotila. Po posledním jednání sice už ČNB prezentovala jiný scénář založený nikoliv na akceleraci mezd, ale na pomalejším posilování koruny, avšak i nadále vedle inflace a kurzu koruny bude vývoj na trhu práce nepochybně jedním z hlavních faktorů ovlivňujících rozhodování ČNB.



CZK a dluhopisy

Po většinu včerejšího dne se koruna držela jen těsně nad 25,20 EUR/CZK, nicméně v průběhu večera podobně jako ostatní měny v regionu rychle ztrácela. Na zahraniční finanční trhy se opět vrátila nervozita a další vlna výprodejů v Americe, která koruně příliš nesvědčí. Režii kurzu tak převzaly události v zahraničí, zatímco těch domácích zůstává jen poskrovnu. Vlastně další podstatnější přijde na řadu až ve středu, kdy se dozvíme, jaká dopadla lednová inflace.



Zahraniční forex

Kurz eurodolaru se během včerejšího obchodování příliš neměnil a zůstává tak přikován poblíž 1,22 EUR/USD. O půlnoci washingtonského času vypršelo americké vládě rozpočtové provizorium, na jehož prodloužení se Kongres stále nedohodl. Ačkoli byla tedy vláda nucena vyhlásit tzv. shutdown, dohoda o navýšení limitů státního dluhu by mohla být údajně na světě ještě před začátkem pracovního dne.



Ač se mohlo zdát, že americké akciové trhy se již vzpamatovaly z masivního výprodeje z počátku týdne, včerejšek ukázal opak. Hlavní akciové indexy opět ztrácely a podobně jako s koncem minulého týdne se na trhy vkrádá nejistota. Ta by mohla v kombinaci s politickou nejistotou ohledně prodloužení financování vlády, negativně ovlivnit posilující tendence dolaru.



Ropa

Cena ropy Brent klesá již šestý den v řadě, přičemž dnešní obchodování startuje pod 65 USD/barel. Pozornost trhů se po čase opět zaměřila na Írán, tentokrát ovšem s ohledem na jeho plány zvýšit produkci o 700 tis. barelů v následujících třech až čtyřech letech. Již tento rok navíc spustí nové projekty s kombinovanou produkcí téměř 430 tis. barelů Angola a Nigérie, další dva členové OPEC. Pro kartel, který se zatím chlubí vysokou mírou disciplíny v dodržování produkčních limitů, to bude zatěžkávací zkouška, zejména protože obě země lze řadit do kategorie “nestabilních”. Připomeňme, že Nigérie v současnosti svůj produkční limit (1,8 mil. barelů) lehce přesahuje, Angole (1,7 mil. barelů) se jej plnit daří. Plné využití nových kapacit by nicméně znamenalo významný nárůst těžby, který by jen stěží kompenzoval předpokládaný výpadek produkce jiného člena kartelu - Venezuely.