Kashkari (Min. Fed): Bitcoin je spíš pro sběratele hraček než pro investory

Podle šéfa Minneapolis Fedu Neela Kashkariho je bitcoin spíše pro sběratele hraček než pro seriózní investory.Podle Kashkariho není bitcoin regulérní měnou. Je to novinka, u které je jen velmi obtížné si představit, že by se mohla byť i jen přiblížit dosahem a důležitostí například dolaru . Maximálně by se mohl ještě tak blížit svou nedostatkovostí zlatu, ale i ona nedostatkovost je diskutabilní vzhledem k možnému štěpení základního kmene.Kashkari nicméně uznal, že v zemích zmítaných politickými nebo ekonomickými problémy mohou být myšlenky na zavedení virtuálních měn zajímavé a atraktivní.