Winklevossovi: Finanční dinosauři a staříci nerozumí budoucnosti peněz a skutečné atraktivitě kryptoměn

Tyler Winklevoss kontroval svým direktem proti odmítavým vyjádřením finančních špiček světa jako jsou miliardář Buffett či šéf JPMorgan Dimon na adresu kryptoměn v tom smyslu, že tito finanční dinosauři či staříci vůbec nerozumí budoucnosti peněz.



Tyler je jedním z dvojčat, jež jsou považované za jedny z největších propagátorů a zároveň držitelů kryptoměn.



Podle Tylera je odmítání kryptoměn způsobeno především totálním nedostatkem představivosti. Starší investoři se již nedokážou oprostit od svých letitých zkušeností fungujících ve zkostnatělých konvenčních rámcích. Dokáží pracovat a přemýšlet jen v rámci zelených bankovek či blyštivého kovu a jiné možnosti si nedovedou představit.



Bratr Cameron kritiku ještě doplnil v tom smyslu, že mileniáni by do svých investičních portfolií měli místo HW (míněno akcie, zlato a spol.) sbírat zajímavý SW s potenciálem budoucího zhodnocení a využití. Podle jeho mínění by mohl bitcoin růst až 40násobně oproti současným hodnotám.



Podle bratrů je jednou z klíčových substancí fakt, že na světě stále stamiliony ne-li miliardy lidí v rozvojových zemích nemají přístup ke klasickým bankovním službám a finančnímu systému. Kryptoměny mají potenciál tento paradox napravit.



Podivuhodný je také systém fungování finančního světa podle pracovní doby a víkendového volna, v jejichž průběhu celý systém nepracuje, respektive neumožňuje klientům využívání služeb. Také v tomto ohledu mohou být kryptoměny průlomovou změnou, která umožní fungování systému v režimu "worldwide 24/7 realtime".



