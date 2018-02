Růst eurozóny je nejvyšší za posledních 10 let

Evropa se ekonomicky neměla nikdy tak dobře jako dnes a i vyhlídky do budoucnosti zůstávají optimistické. Evropská komise předpokládá, že hrubý domácí produkt (HDP) by mohl v roce 2018 vzrůst o 2,1 %. Zlepšení je prokazatelné všude, pokles nezaměstnanosti bude pokračovat a měl by být rychlejší než v minulém roce.

Přesto krize zanechala po sobě mnoho negativních následků zejména na trhu práce. Dlouhodobá nezaměstnanost a nezaměstnanost lidí pod 30 let je stále vysoká například v Itálii, Francii nebo Irsku. Bankovní systém je stále křehký v jižní Evropě a zejména v Řecku a Itálii. Ekonomika eurozóny je ohrožena slabými investicemi do inovací a stárnoucí pracovní silou.

HDP Evropské měnové unie však přesto vzrostl v posledním čtvrtletí roku 2017 o 0,6 % a podle údajů zveřejněných Eurostatem na konci ledna o 2,5 % za celý rok. Tím se eurozóně podařilo překročit tempo růstu zaznamenané v roce 2010 (2,1 %). Ekonomika eurozóny je ve skvělé formě a nová čísla to týden co týden potvrzují. Rok 2017 byl rokem konsolidace, dobré ukazatele se rozšířily do většiny sektorů ve všech členských státech.

Členské státy těžily z globálního oživení

Eurozóna profitovala z oživení světového hospodářství. Podle nejnovější prognózy Světové obchodní organizace (WTO) globální obchod vzrostl v minulém roce o téměř 3,6 %. Obchod se zbožím se od roku 2016 výrazně zvětšil (1,3 %), což bylo způsobeno americkou a čínskou poptávkou.

Export sehrál klíčovou roli při oživování zejména ve Španělsku a Portugalsku, kde domácí poptávka delší dobu zanikala a byla poznamenána recesí a úspornými politikami. Podle odhadů ekonomů vývoz měnové unie vzrostl v roce 2017 o 4,1 %. Díky oživení svých zakázek firmy začaly zaměstnávat více lidí a více investovat.

V roce 2017 byl zaznamenán prudký pokles počtu uchazečů o zaměstnání. Mezi lednem a listopadem 2017 se míra nezaměstnanosti v eurozóně snížila z 9,6 % na 8,7 % a vrátila se na úroveň z ledna 2009. Samozřejmě jsou stále přítomny značné kontrasty. Míra nezaměstnanosti je stále vysoká např. v Řecku (20,5 %) a ve Španělsku (16,7 %), zatímco v Německu (3,6 %) a v ostatních západních zemích dosahuje v průměru relativně nízkých 4,4 %.

Od roku 2013 se eurozóně podařilo vytvořit více než 7 milionů pracovních míst. Díky tomu se obnovila kupní síla. Spotřeba domácností, která zůstává hlavním motorem ve Francii a Itálii, se posílila. Odhaduje se, že v celé eurozóně loni vzrostla spotřeba o přibližně 1,8 %. Investice, které dlouho zaostávaly, vzrostly o 3,7 %.

Více zpráv k tématu krize eurozóny