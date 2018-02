Pražské burze dnes vládla Komerční banka po výsledcích a index PX udržela v zeleném

Západoevropské trhy nastoupily do čtvrtečního obchodování poklesem, který jim nejen vydržel, ale směrem k závěru dne se ještě více prohlubuje. To pražský index PX zahajoval zhruba půlprocentním ziskem, ale ruku v ruce se směrem obchodování v Evropě o něj postupně přicházel. Trumfem, který pražský trh udržel v zeleném a to přesně o šest setin procenta, byla Komerční banka po výsledcích za poslední čtvrtletí a celý rok 2017. Čísla dnes reportovala také mediální skupina CETV.





Komerční banka v posledním loňském čtvrtletí předčila odhady analytiků viditelně dosaženým čistým ziskem a mírně také na úrovni klíčového parametru příjmů v podobě čistého úrokového výnosu. Z celoročního výsledku navrhuje akcionářům vyplatit dividendu ve výši 47 korun na akcii a z výsledku letošního roku do budoucna plánuje vyplatit v podobě dividendy 65 procent očištěného zisku. Titul zpevnil o 3,3 procenta a uzavřel na 935 korunách za akcii. Analytici Patria Finance zhodnotili výsledky jako jednoznačně pozitivní překvapení.

Mediální skupina Central European Media Enterprises (CETV) v posledním loňském čtvrtletí zvýšila čisté tržby meziročně o 15 procent na 196,2 milionu amerických dolarů při růstu provozního zisku o 27 procent na 57,8 milionu USD a ukazatele OIBDA také o 27 procent na 67,6 milionu dolarů. Celoroční tržby stouply o 9 procent, provozní výsledek o 23 procent a OIBDA o 21 procent. Akcie CETV v úvodu pražského obchodování reagovaly 1% růstem, který do závěru navýšily o další půlprocento. Analytici Patria Finance hodnotí představené výsledky CETV v komentáři jako celkově mírně negativní vůči očekávání. Dvouciferný růst byl podpořen depreciací amerického dolaru, očištěno zůstal lehce za očekáváním.

Premiér v demisi Andrej Babiš znovu promluvil na téma expertního týmu, který bude s vedením ČEZ hovořit o návrzích na rozdělení firmy. Navrhne jej vláda ve spolupráci s ministerstvem financí a ministerstvem průmyslu a obchodu. Řádově by měl mít pět až deset lidí. Kdy tým bude ustanoven, zatím Babiš odhadovat nechtěl. Firma minulý týden v prezentaci určené členům hospodářského výboru Sněmovny uvedla, že z variant transformace ČEZ je nejlépe hodnocená možnost, kdy by se jaderné a konvenční zdroje oddělily od distribuce a takzvané nové energetiky.

Rozdělení firmy není jedinou variantou, nad kterou se při rozhodování o financování případného bloku uvažuje. Ve hře je také možnost, že by stavbu nového bloku zajistila dceřiná společnost ČEZ, i varianta, že by tuto dceřinou společnost ČEZ odkoupil stát a poté by firma realizovala stavbu. ČEZ celkem zkoumal šest možných alternativ rozdělení.