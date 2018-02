Lepší prognóza a dřívější růst sazeb - jednání BoE posílá libru vzhůru (8.2.2018)

Nastavení britské měnové politiky se nemění, hlavní sazba setrvává na 0,5 pct a na stávajících hodnotách zůstávají i plány nákupů aktiv. Tónem rétoriky však centrální banka trhy překvapila. Rozhodně to není poprvé, ale třeba poslední, prosincové zasedání, bylo klidnější.



Do komunikace se po přestávce vrací věta o tom, že úrokové sazby možná bude třeba zvyšovat dříve a rychleji, což je jednoznačně jestřábí signál. Banka tím naznačuje posun oproti svému názoru založenému na listopadové prognóze. Nyní má prognózu novou, která je optimističtější v případě růstu HDP a předpokládá inflaci nad cílem ještě v roce 2021.





Prognóza růstu HDP pro letošek stoupla na 1,8 z 1,6 procenta, v příštím roce čeká BoE udržení tempa. Výhled inflace na 1Q 2020 činí 2,2 procenta a v 1Q 2021 mají ceny růst 2,1procentním tempem. Prognózu banka doplnila snížením odhadu rovnovážné míry nezaměstnanosti , což je také faktor hovořící spíše pro přísnější nastavení měnové politiky než naopak. Udržitelný hospodářský růst odhaduje BoE na 1,5 procenta, takže jinými slovy předpokládá růst ekonomiky nad potenciálem. Guvernér Carney také přidal pár pozitivních poznámek k vývoji mezd či poptávky.Pro libru se stalo únorové zasedání BoE impulsem k posílení, stejně jako poslalo vzhůru výnosy giltů. Důvodem je jestřábí posun v postoji banky, který navazuje na loňskou sérii překvapivých změn názorů. BoE čeká růst ekonomiky nad potenciálem a navíc rychlejší, než s čím nyní počítá trh. Inflace se sice má snižovat, ale ještě za tři roky by podle prognózy byla nad cílem.Ačkoli britská centrální banka dál uvádí, že během následujících tří let by měly sazby stoupnout dohromady zhruba 3krát, současně s tím naznačuje, že by tyto kroky chtěla urychlit. V důsledku značně stoupla pravděpodobnost, že britské úrokové sazby budou zvýšeny už na dalším zasedání s prognózou, tedy v květnu. Zároveň trh začíná čím dál víc kalkulovat s variantou, že by do konce roku BoE stihla sazby zvednout ještě jednou.