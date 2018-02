Svátek sv. Valentýna se chystá slavit třetina Čechů, každý osmý přitom nedobrovolně.

Praha, 8. února 2018 – Únorový svátek zamilovaných letos plánuje se svým partnerem oslavit třetina Čechů, nejčastěji ti, kteří jsou spolu jeden rok. Chuť užít si den zamilovaných však neopouští ani partnery ve vztazích trvajících 15 nebo i 20 let (57 %). Zlom přichází po 20 letech vztahu, kdy se slavit chystá jen čtvrtina z nás. Každý osmý Čech přitom Valentýna slaví nedobrovolně, neboť to vyžaduje jeho partner. Letos rovněž plánujeme více investovat do oslav. Zatímco loni jsme měli v úmyslu utratit průměrně 1 500 Kč, letos jde o více než 1 800 Kč. Vyplývá to z průzkumu Equa bank realizovaného v lednu.

Dlouhodobé vztahy neubírají Čechům na chuti slavit svátek zamilovaných. V soukromí nebo v ložnici si tento den přeje strávit polovina nejen čerstvě zamilovaných (s délkou vztahu do 1 roku), ale i polovina těch, kteří si spolu připomenou 15. či 20. výročí. Rozdíl opět nastává u vztahů delších než 20 let. V nich už po Valentýnu stráveném v soukromí touží jen 14 % respondentů.

Na Valentýnu nešetříme

Letos se Češi chystají utratit na Valentýna více peněz než vloni. „Zatímco vloni jsme za valentýnské oslavy vydali průměrně 1 500 Kč, letos počítáme s útratou ve výši až 1 800 Kč. Značně ušetřit přitom mohou majitelé zlaté platební karty Equa bank, díky které je možné s programem Sphere nakoupit se slevou až 30 % ve více než 10 000 obchodech v Česku a na Slovensku,“ říká Jakub Pavel, ředitel retailového bankovnictví Equa bank.

Na večeři ano, do kina ne

Každý 8., kdo letos plánuje slavit Valentýna, tak činí jen proto, že to partner očekává. Nejvíce respondentů by nejraději strávili valentýnský večer s parterem v soukromí (40 %) nebo na večeři (32 %). Shodují se na tom muži i ženy. Romantický zájezd by při této příležitosti lákal 11 % respondentů, procházka pak 8 %.

