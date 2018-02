Novým finančním ředitelem Centropolu je Zdeněk Martinec

Od Vodafone ČR přešel k významnému dodavateli elektřiny a plynu společnosti Centropol profesionál v oblasti financí a business intelligence Zdeněk Martinec.

Vedení společnosti Centropol posílil od února nový finanční ředitel Zdeněk Martinec. Přichází ze společnosti Vodafone ČR, kde působil od roku 2003 na různých řídících pozicích. V letech 2006 až 2012 byl ředitelem pro finanční plánování a reporting. Téměř šest let zde působil jako „Head of Business Intelligence and Management Information“.

Od jeho příchodu si majitel Centropolu Aleš Graf a vrcholový management tohoto významného dodavatele elektřiny a plynu slibuje zefektivnění interních procesů a řízení firmy. „Potřebujeme do našeho týmu kvalitní profesionály. Je dobře, že ho posílí zkušený manažer, jehož know-how je jak finančnictví, tak business intelligence. Zdeněk navíc rozumí motivaci a potřebám zákazníků. Věřím, že pomůže upravit firemní procesy tak, aby na ně ještě lépe dokázaly reagovat,“ uvedl Aleš Graf.

„Jsem rád, že mám příležitost budovat finanční tým, silný v tom klasickém pojetí controllingových financí, který bude zároveň plnohodnotným partnerem v obchodním rozhodování. Chtěl bych využít svoje zkušenosti z implementace moderního business intelligence prostředí a postarat se o lepší využívání informací o zákaznických procesech a potřebách,“ řekl Zdeněk Martinec.

Martinec si do Centropolu přináší i zkušenosti z pozice předsedy správní rady Nadace Vodafone, které by rád uplatnil na svém novém místě.„Nadační zkušenost mi dala možnost se na věci kolem sebe dívat i jiným prismatem než pouze řečí finančních výkazů. Jsem fanda do nových technologií, proto mi bylo blízké, že jsme se zaměřili na jejich využití k pomoci hendikepovaným osobám,“ dodal Zdeněk Martinec.

V loňském roce založili majitel Centropolu Aleš Graf se svou manželkou, operní pěvkyní Lenkou Graf, Nadační fond Energie pomáhá , jehož prostřednictvím již uspořádali řadu charitativních akcí.

O Zdeňku Martincovi

Nový finanční ředitel společnosti Centropol, významného dodavatele elektřiny a plynu v ČR s 300 tisíci odběrných míst, působil 15 let na různých postech ve Vodafone ČR. Zastával funkci „Director of tresury“ a ředitele finančního plánování a reportingu, dokázal transformovat finanční kontrolní týmy. Od roku 2012 byl na pozici „Head of Business Intelligence and Management Information“.

Jeho úkolem bylo centralizovat a vyhodnocovat obchodní informace. Vedl a implementoval několik velkých projektů v řádech stovek milionů eur. Byl předsedou správní rady Nadace Vodafone ČR. Tento absolvent VŠE v Praze oboru finance a účetnictví tři roky pracoval po škole jako finanční analytik u Oskar Mobil. Mezi jeho záliby patří cestování a letectví, sám pilotuje. Se svou partnerkou má dvě děti.

