Na předehru to ujde…

Tak, onu očekávanou korekci máme za sebou. Na to, že se jednalo pouze o korekci, tak za sebou zanechala poměrně slušnou paseku. Zkrachovalo nám pár fondů sázejících na pokles volatility a z trhu bylo vytěsněno mnoho zapákovaných býčích spekulantů.

Jak jistě mnozí z vás tuší, nejedná se o ozdravnou korekci v dlouholetém býčím trendu, ale o varovnou korekci, která se typicky vyskytuje pár týdnů před mohutnými burzovními krachy. Trhy nyní budou mít tendenci mást naše rozhodnutí, ale spekulant by jim za žádnou cenu neměl podlehnout. Nakupovat v této fázi akcie a sázet na další růst je absolutní finanční sebevražda. Jakýkoliv nárůst na akciových indexech by proto nyní měl být využit k uzavírání dlouhých pozic a případně i ke vstupu do pozic krátkých.

Dnes se nebudu příliš dlouho rozepisovat. Myslím si, že vše důležité a podstatné jsem napsal v mých předchozích článcích z tržních aktualit. Na závěr přikládám graf fondu, který sázel na pokles volatility. Domnívám se, že zanedlouho budou podobně vypadat i některé akcie...

Pavel Šafařík

Sagefin.cz