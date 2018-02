Firmám chybí stále více lidí

Situace na trhu práce se nemění, i když v úvodu roku nezaměstnanost vzrostla na 3,9 %. Zvyšování nezaměstnanosti na přelomu roku však není nic nového, jde jen o pravidelně opakující se jev spojený s koncem úvazků na dobu určitou v závěru roku. Hned v následujících měsících totiž nepochybně dojde k rychlému poklesu počtu nezaměstnaných míra nezaměstnanosti se brzy opět přiblíží třem procentům.O tom, že se situace na trhu práce nemění, svědčí i stále se rozšiřující nabídka volných pracovních míst . Aktuálně úřady práce registrují téměř 231 tisíc volných míst , což je mimochodem o 95 tisíc více než před rokem. A kromě toho, že volných míst skoro o 100 tis. přibylo, počty nezaměstnaných poklesly rovněž o 100 tisíc. Na jedno volné místo tak už připadá v průměru 1 a čtvrt uchazeče. Loni skoro tři.Nejnovější data potvrzují, že českým firmám budou pracovníci chybět i v letošním roce. A to ve stále větší míře. Historicky rekordní nabídka volných míst to jen potvrzuje. Zvlášť pokud jde o dělnické profese. Žebříčku nejhledanějších profesí dominují montážní a pomocní dělníci. Stabilně chybí řidiči, kováři, pracovníci ochranky apod. V tomto směru se žebříček nejžádanějších zaměstnanců za poslední rok téměř nemění. Jestli se něco mění, tak jsou to počty hledaných a dokonce i nabízené mzdy Nedostatek zaměstnanců bude v letošním roce jedním ze tří hlavních faktorů ovlivňující fungování firem v tuzemsku. Dalšími budou sílící koruna a vyšší úrokové sazby . Zatímco u posledních dvou jmenovaných se lze zajistit na finančním trhu, k vyřešení prvního se lze jen proinvestovat.