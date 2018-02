ČEZ: Vládní tým k rozdělení ČEZu

Pozitivní zpráva; Doporučení: Koupit; Cílová cena: 568 Kč



Vláda plánuje sestavit tým odborníků, který bude s vedením ČEZu diskutovat o návrzích na rozdělení společnosti. Návrhů je několik, samotný ČEZ preferuje rouzdělení na vdě části (tradiční a regulovanou). Tradiční část by stát vlastnil ze 100 %, což by mu umožnovalo nerušenou dostavbu jaderných elektráren. Regulovaná část by se obchodovala na burze.



Předpokládáme, že pokud by k rozdělení, byl by to pro investory velmi zajímavý příběh. Za předpokladu, že by z ČEZu vznikly dvě společnosti, z nichž jedna by byla plně ve vlastnictví státu, očekávali bychom navíc k našemu ocenění prémii za výkup minorit. Zprávu hodnotíme pozitivně, protože by to vyřešilo problém a hrozbu dostavby jaderných bloků. Navíc vzroste hodnota společnosti.

