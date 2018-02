Britská centrální banka dnes ponechá sazby beze změny (Ranní zpráva z finančního trhu)

Euro včera proti dolaru výrazně zkorigovalo své nedávné zisky. Ekonomika zemí eurozóny však zůstává i nadále silná. To dnes potvrdily i údaje o německém zahraničním obchodu. Bank of England dnes dostane k dispozici novou prognózu, ale ke zvýšení sazeb to tamní centrální bankéře pravděpodobně nepřiměje. Z regionálních dat nás čeká pouze domácí podíl nezaměstnaných. Ten na vývoj koruny velký vliv mít nebude. Region tak i dnes zůstane ve vleku globálních událostí.

Německý zahraniční obchod zkoriguje listopadový skok

Na dnešním zasedání by Bank of England měla jednohlasně odsouhlasit pokračování současné měnové politiky. Dnešní zasedání bude zajímavé tím, že na něm bude mít centrální banka k dispozici novou prognózu, která se zabývá potenciálním růstem ekonomiky. Jeho odhad podle nás zůstane na 1,5 %. Další data prognózy by měla ukázat, že inflace dosáhla svého vrcholu na konci loňského roku, nicméně BoE pravděpodobně bude i nadále počítat s pozvolným utahováním měnové politiky.

Dolar zavelel k protiútoku

Americký dolar včera proti společné evropské měně prudce posiloval. Od zahájení včerejšího evropského obchodování si připsal 1 %. Podle zdrojů citovaných agenturou Bloomberg za tímto pohybem stojí vývoj na asijských trzích. Investoři prodávají japonský jen a čínský renminbi a nakupují dolary po oznámených změnách na čínském kapitálovém trhu. Americkému dolaru také pravděpodobně pomohla dohoda demokratů a republikánů o rozpočtu na další dva roky a prohlášení člena FOMC Williamse, že ekonomika vydrží postupné zvyšování sazeb. Dnes ráno se pár USD/EUR obchoduje za 1,227.

Přehled dnes již zveřejněných událostí ve světě

Po velmi silném listopadu, který přinesl rapidní akceleraci německého zahraničního obchodu, dnes zveřejněné údaje za prosinec ukazují na další zrychlení dynamiky. Přebytek obchodní bilance sice vykazuje mírně horší výsledek, ale to je hlavně kvůli vyšším dovozům, které pravděpodobně reagují na vyšší německou domácí spotřebu a investice.

Český podíl nezaměstnaných mírně vzroste

Jedinou zajímavější statistikou, která dnes bude v regionu zveřejněna, zůstává domácí podíl nezaměstnaných za leden. Přestože v prosinci znovu stoupnul počet volných pracovních pozic, další výraznější pokles nezaměstnaných na sezónně očištěné bázi se nedostavil. To naznačuje, že trh už skutečně naráží na své limity. Očekáváme, že kvůli nepříznivé sezónnosti spojené se začátkem roku (na konci roku skončily některé dohody na dobu určitou) podíl nezaměstnaných v lednu vzrostl o desetinu procentního bodu na 3,9 %.

Regionální měny oslabily ve vleku globálních událostí

Polská centrální banka včera ponechala svou klíčovou sazbu beze změny. Guvernér Glapinski se pak po tiskové konferenci snažil uchlácholit trhy, které podle něj příliš prudce reagovaly na jeho vyjádření z minulého měsíce. Guvernér včera prohlásil, že polské sazby by se nemusely měnit v průběhu celého roku 2018. My počítáme s tím, že v březnu již začne docházet ke změně rétoriky centrální banky a v druhé polovině roku by mělo dojít ke dvojímu zvýšení sazeb.