CME představilo pozitivní výsledky se silným meziročním růstem (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

CME zveřejnilo výsledky hospodaření za 4Q 17, které vykázaly silný meziroční růst.

Komerční banka zveřejnila výsledky za čtvrtý kvartál nad očekáváním trhu.

Vláda sestaví expertní skupinu pro jednání s ČEZ ohledně transformace firmy.

Evropské akciové trhy by měly dnešní obchodování zahájit růstem.

V Evropě stojí za zmínku ohlášení německé bilance zahraničního obchodu za prosinec, která korigovala silný listopadový nárůst. Bank of England bude jedna o měnové politice, kde se očekává, že klíčová úroková sazba zůstane beze změny na úrovni 0,5 %. V Americe nejsou dnes žádné významnější ekonomické zprávy.

Výsledky hospodaření v USA dnes reportuje množství společností, kde mezi těmi známějšími jsou Coty, Viacom či Philip Morris International. Na evropském kontinentu dnes představí své hospodářské výsledky například Société Générale, UniCredit nebo L‘Oreal.

Société Générale zvýšila doporučení na Koupit pro francouzskou firmu Eramet, která se zabývá těžbou a zpracováním kovů.

Obchodování na zámořských trzích

Americké trhy zahájily včerejší obchodování v optimistickém duchu, avšak v závěru seance všechny hlavní indexy zamířily pod úterní zavírací ceny. Důvod poklesu je opět stejný jako v pátek, a to obavy ze zvyšování úrokových sazeb. Index Dow Jones včera ztratil 0,1 %, S&P 500 odepsal 0,5 % hodnoty a technologický Nasdaq si pohoršil o 0,9 %. V rámci indexu S&P 500 se nejméně dařilo energetickým společnostem (-1,7 %) následovaným informačními technologiemi (-1,4 %) a zpracovateli surovin (-0,9 %). Zisky ve výši 0,3 % si připsaly dva sektory, a to telekomunikace a průmysl.

Asijsko-pacifický region pokračuje v zotavování po ztrátách. Daří se indexům japonským (+1,1 %), hongkongským (+0,3 %), australským (+0,2 %) a jihokorejským (+0,5 %). Ztrácejí akcie v Číně (-1 %) a na Tchajwanu (-0,2 %). V rámci japonského indexu Nikkei 225 se daří všem sektorům a připisují si zisky v rozmezí 0,1 až 2 %. Nejlépe se vedlo průmyslovým podnikům a nejméně naopak telekomunikacím.

CME

Mediální skupina CME zveřejnila výsledky hospodaření za Q4 2017.

Zveřejněné výsledky hospodaření překonaly naše konzervativnější odhady a zároveň jsou velmi mírně pod tržním konsensem. Výsledky opět nezahrnují slovinské a chorvatské aktivity, které jsou klasifikovány jako nepokračující a určeny k prodeji. Tržby vzrostly o více než 15 % na 196 mil. USD. Napomohl tomu především silný růst v České republice o 18,9 % a Rumunsku, které přispělo růstem o 15,7 %. OIBDA rostla o celých 26,5 % meziročně, kde nejvíce překvapil výkon Bulharska. To zaznamenalo OIBDA ve výši 9,9 mil. USD oproti 3,3 mil. USD ve srovnatelném období minulého roku. Pozitivně se vyvíjí také OIBDA marže, která se vyšplhala na 34,5 % a je tak o 3 pb výše meziročně.

Zveřejněné výsledky naplnily očekávání trhu a tak by reakce ceny akcií neměla být nijak výrazná. Detailnější zhodnocení hospodářských výsledků přineseme v nejbližších hodinách ve speciálním komentáři.

Komerční banka

Čistý zisk Komerční banky dosáhl za čtvrtý kvartál 3,7 mld. CZK, což bylo o 21,6 % více než ve stejném období roku 2016. O 18 % tak překonal očekávání trhu (konsensus Komerční banky mezi 12 analytiky) na úrovni 3,1 mld. CZK. Čistý bankovní výnos meziročně vzrostl o 2,1% na 7,9 mld. CZK, čímž se dostal 4 % nad odhady trhu. Představenstvo navrhlo výplatu dividendy z loňského zisku ve výši 47 CZK na akcii, což je o 4 CZK více, než trh očekával. Pro rok 2018 hodlá management navrhnout výplatní poměr ve výši 65 % čistého zisku bez jednorázových položek.

ČEZ

Premiér Andrej Babiš včera uvedl, že vláda sestaví skupinu expertů, která bude s ČEZ projednávat návrhy na transformaci firmy. Dále Babiš zmínil, že jakožto akcionář stát ví o návrzích ČEZ, ale nebyly prý projednány oficiální cestou. Preferovaná varianta ČEZ i analytiků je rozdělení firmy. Stát by si ponechal jaderné elektrárny, tradiční výrobu (tj. úhelné, plynové a velké vodní elektrárny), těžbu uhlí a trading. Druhá společnost, v níž by stát zpočátku držel 51% podíl, by zahrnovala distribuci, prodej, služby a obnovitelné zdroje. Státní podíl by následně mohl v této firmě klesnout až na 25 %. Babiš také reagoval na snahu strany Pirátů o zveřejňování všech smluv, které ČEZ eviduje, když uvedl, že se zveřejněním nemá problém, pokud to neohrozí jejich obchody.