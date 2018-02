Výrobce elektromobilů Tesla vykázal rekordní čtvrtletní ztrátu

Čistá ztráta amerického výrobce elektromobilů Tesla se ve čtvrtém čtvrtletí navzdory silnému růstu tržeb zvýšila na rekordních 675 milionů dolarů (zhruba 14 miliard Kč) ze 121 milionů dolarů před rokem. Oznámila to dnes firma, jejímž zakladatelem a generálním ředitelem je známý podnikatel Elon Musk.



Tesla zveřejnila hospodářské výsledky den poté, co další Muskova společnost SpaceX uskutečnila úspěšný premiérový let rakety Falcon Heavy, nejsilnějšího raketového nosiče současnosti. Raketa vynesla do vesmíru jeden z elektromobilů firmy Tesla.





Bez zahrnutí mimořádných položek automobilka ve čtvrtém čtvrtletí prodělala 3,04 dolaru na akcii. Ztráta tak byla nižší, než očekávali analytici. Ti ji podle průzkumu agentury Reuters odhadovali v průměru na 3,12 dolaru na akcii.Čtvrtletní tržby společnosti Tesla vzrostly na 3,3 miliardy dolarů z 2,3 miliardy před rokem. Firma již začátkem ledna oznámila, že ve čtvrtém čtvrtletí zvýšila dodávky zákazníkům meziročně o 27 procent na rekordních 29.870 vozů. Tesla se nicméně potýká s problémy při zvyšování výroby nového elektromobilu Model 3. Automobilka nyní předpokládá, že do konce prvního čtvrtletí jeho produkce dosáhne zhruba 2500 vozů týdně. Původně přitom plánovala, že se již do konce loňského roku vyšplhá na 5000 vozů týdně. Firma nyní vyrábí rovněž elektromobily Model S a Model X.Elektromobil Model 3 je klíčový pro dlouhodobý úspěch automobilky, protože je jejím cenově nejdostupnějším vozem, který ji jako jediný může změnit v masového výrobce v době, kdy na trh s elektromobily vstupuje velké množství nových konkurentů.V celém loňském roce se ztráta Tesly téměř ztrojnásobila na zhruba dvě miliardy dolarů z předloňských 675 milionů dolarů . Automobilka od svého vstupu na burzu v roce 2010 nikdy nevykázala celoroční zisk, upozornila agentura AP.