Čtvrteční obchodní seance 8. 2. 2018

Čtvrtek 8. 2. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (-0,08 %), S&P500 (-0,50 %) a NASDAQ (-0,90 %).

Evropa: DAX (+1,60 %), CAC40 (+1,82 %), FTSE 100 (+1,93 %).

Čína: Hang Seng (+0,39 %), Shanghai Comp. (-1,43 %), CSI 300 (-0,95 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+1,13 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

CNY: Obchodní bilance (leden): 20,34 mld. USD, oček. 54,1 mld. USD

CNY: Export (y/y za leden): 11,1 %, oček. 9,6 %

CNY: Import (y/y za leden): 36,9 %, oček. 9,8 %

-------------------------------------------------------------

DE: Obchodní bilance (prosinec): 21,4 mld. EUR, oček. 21,7 mld. EUR

DE: Export (m/m za prosinec): 0,3 %, oček. -1,0 %

DE: Import (m/m za prosinec): 1,4 %, oček. -0,5 %

-------------------------------------------------------------

GBP: (13:00) – Zasedání Bank of England, rozhodování o sazbách

USA: (14:30) – Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti

/NG: (16:30) – Týdenní změna zásob plynu dle EIA: oček. -116 mld., min. -99 mld.

------------------------------------------------------------

Zámořské akciové trhy mají za sebou další velmi volatilní seanci, kdy se indexy pohybovaly velmi rychlým tempem z kladného do záporného teritoria a zpět. Nakonec hlavní tři americké indexy zakončily opět v červených číslech. Na trzích je stále znát značná volatilita a nervozita. Ropa WTI po včerejším reportu týdenní změny zásob dle agentury EIA ztrácela až k 61 USD za barel. Sektor základních materiálů se tak opět zařadil mezi nejhorší sektory, když odepsal 2,2 %. Nejlépe se vedlo akciím průmyslového odvětví.

USA - Američtí senátoři se dohodli na masivním zvýšení rozpočtových výdajů, které umožní realizaci řady rozvojových programů a zvýšení financí pro Pentagon. Výdaje rozpočtu se mají v příštích dvou letech zvýšit o zhruba 300 miliard dolarů. Dohoda republikánských a demokratických senátorů je výsledkem debat o financování vládních úřadů, které je zákonem zajištěno jen do čtvrteční půlnoci. Návrh na vyšší rozpočtové výdaje musí ještě schválit Sněmovna reprezentantů a podepsat prezident.

Německo - Předseda německých sociálních demokratů Martin Schulz odejde z čela strany. Rozhodnutí, které se už delší dobu očekávalo, potvrdil na večerní tiskové konferenci. Dvaašedesátiletého politika, který se má stát ministrem zahraničí, nahradí šéfka sociálnědemokratických poslanců Andrea Nahlesová. Bude první ženou, která nejstarší německou parlamentní stranu povede. Z funkce chce odejít, až skončí vnitrostranické referendum, které rozhodne, jestli SPD vstoupí do další velké koalice s konzervativní unií CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové. Stane se tak tedy zřejmě v březnu.

Asijská seance dnes byla pod tlakem dat čínské obchodní bilance, kde masivní report růstu importní statistiky srazil obchodní bilanci za měsíc leden pod očekávání analytiků. Bilanci zveřejnilo také Německo, zde však čísla za měsíc prosinec nijak zásadně nepřekvapila. Z dalších dat se dnes dočkáme zasedání Bank of England, dat z amerického trhu práce a odpoledního reportu týdenní změny zásob plynu dle EIA. Velmi silná bude dnes i pokračující výsledková sezóna v Evropě a USA.

Výsledková sezóna 4Q 2017 - AIG (AIG), Activision Blizzard (ATVI), Central European Media (CETV), Commerzbank (CBKG), FireEye (FEYE), Komerční Banka (BKOM), NVIDIA (NVDA), Philip Morris (PM), Societe Generale (SOGN), The Goodyear Tire&Rubber (GT), Total (TOTF), Twitter Inc (TWTR), Vista Outdoor Inc (VSTO).

