Summary: Lék na astma už netáhne, v tržbách Glaxo teď hraje prim léčba HIV

EVROPA:

GlaxoSmithKline



Farmaceutická společnost vygenerovala v předešlém kvartálu tržby ve výši 7,6 mld. GBP, což je víceméně v linii předešlého roku avšak o cca 100 mil. GBP nad konsensem trhu. Provozní zisk zůstává na 2 mld. GBP a provozní marže se tedy nemění (cca 26,3 %). Daňové náklady byly trhem odhadovány o něco vyšší, což pomohlo čistému zisku na akcii poskočit o 6 % yoy na 0,27 GBP při konsensu 0,25 GBP.





Z pohledu jednotlivých divizí se toho proti předešlému roku skoro nic nezměnilo – všechny tři stagnují na stejných hodnotách. Prodej jednotlivých léčiv je už o něco zajímavější. Kdysi klíčové léčivo Advair (astma) okřesalo svoje tržby meziročně o 20 %.Tento propad však více než dostatečně vyvažuje kombo Tivicay/Triumeq (HIV), jehož tržby vyskočily o 30 % yoy na 1,1 mld. USD . V této chvíli tak nese největší podíl na tržbách ze všech léčiv.Výhled do dalšího roku se větví na dvě možnosti. V té prvé se na americkém trhu– americké tržby Advair pak poklesnou o 20 až 25 % a výsledný čistý zisk na akcii poroste o 4 až 7 %. V té druhé variantě se na americkém trhu– americké tržby Advair se propadnou o cca 50 % a výsledný čistý zisk bude v lepším případně stagnovat, v tom horším poklesne o 3 %. Akcie GlaxoSmith se na konci dne vzchopily a končí s 3,5% ziskem.Australský těžař se v předešlém roce, čemuž odpovídají také jeho výsledky za rok 2017. Tržby poskočily o 20 % na 40 mld. USD a ukazatel EBITDA až o 40 % na 18,6 mld. USD . Rostoucí cena ropy , která je nejdůležitějším výrobním vstupem,, což ještě podpořilo růst EBITDA marže z cca 35 % na současných 46 %. Výsledný čistý zisk na akcii dosáhl hodnoty 4,83 USD , což je o 70 % více, než v předešlém roce. Všechny tyto metriky však konsensus odhadl poměrně přesně. Predikce mu už tak docela nevyšly v případě čistého dluhu (tzn., dluh mínus hotovost),, přičemž odhady směřovaly k 4,7 mld. USD Uplynulý rok nám přinesl výrazný růst cen základních kovů,Dobře si vedla také železná ruda, jejíž(i když se znatelnými výkyvy). Na poptávkové straně tlačil ceny vzhůru globální hospodářský růst a pokračující stavitelský boom v Číně. Na nabídkové straně to bylo pro změnu zavírání čínských výrobních kapacit za účelem odstranění dlouhodobě neprofitabilních hutí a také zmírnění dopadů na životní prostředí (zejména zimní smog). Výsledkem je ukazatel EBITDA segmentu železné rudy posilující o 30 % yoy, hliníku o 40 % yoy a mědi až o 70 % yoy.Nejdůležitější zprávou je však odměna pro akcionáře. Rio Tinto dokázalo díky vysokému volnému cashflow vygenerovat dostatek hotovosti na ozdravení rozvahy, což dokazuje. Slušný objem hotovosti (11,7 mld. USD ) dává tedy dvě možnosti: růst byznysu přes akvizice nebo odměna pro akcionáře. Management se nyní rozhodl pro to druhé a na další rok navrhuje dividendu 2,9 USD na akcii (rekordní výše). V součtu to vychází na objem 5,2 mld. USD , což spolu s navýšením programu zpětného odkupu akcií na 4,5 mld. USD vychází na 9,7 mld. USD Akcie Rio Tinto zůstávají netečné a posilují jen o 0,5 %.Gigant zábavního průmyslu má za sebou. Tržby narostly o 4 % yoy na 15,4 mld. USD , čemuž odpovídají také odhady trhu. Rychle rostoucí náklady na poskytnuté služby bohužel zaútočily na provozní marži, která se zúžila z 25,9 % před rokem, na nynějších 25,0 %. Avšak po abstrahování od jednorázových položek se bavíme o čistém zisku na akcii ve výši 1,89 USD (+20 % yoy), přičemž trh odhadoval hodnotu 1,61 USD V úvodu zmiňované staré neduhy se vynořují až při rozpadu na jednotlivé divize., jehož příjmy zůstaly meziročně nedotčeny na 6,3 mld. USD . Opět se jedná o starou známou písničku úbytku diváků sportovních přenosů ESPN, s čímž jsou spojeny klesající příjmy z reklamy. S reklamou měly problém i televizní stanice, u nichž však musíme uznat vysokou srovnávací bázi předešlého roku, kdy dojížděly politické reklamní spoty., jež se může pyšnit také lepší provozní marží (cca +200 bps yoy na 26 %). Filmová studia těžila ze zájmu diváků o dva nové celovečerní filmy (Thor: Ragnarok a Star Wars: The Last Jedi), kterému však šly naproti slabší příjmy z televizní distribuce. Tržby této divize proto stagnovaly na 2,5 mld. USD Příjmy ze sportovních přenosů budou nadále pod tlakem a to samé se dá říci o televizních kanálech. Síť parků bude opět tahounem růstu a filmová studia můžou očekávat vyšší náklady na marketing, kvůli uvedení dvou filmů místo jednoho v předešlém roce. Připomínáme, že na jaře se chystá nový model přenosu sportovních utkání ESPN přes model připomínající Netflix Zajímavější je proto. Průměrná hodnota za poslední tři roky byla přitom až 34 %. Akcie Disney dnes posilují o 1 %.