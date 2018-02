Globální investiční boom a bojující německý gigant

Pokud se současná volatilita na trzích nepřehoupne v něco horšího a nepoškodí tím mimořádně pozitivní vývoj v globální ekonomice, měly by si vést dobře výrobci kapitálového zboží. Tedy ti, kteří dodávají jiným firmám vše možné od strojů po technologické celky, které zvyšují produkční kapacitu a modernizují ji. O této investiční tezi jsme obecněji hovořili včera s tím, že populární sazkou na ní by bylo až donedávna pravděpodobně hlavně GE. Kvůli jeho vnitřním problémům tomu tak ale nyní nebude. Podívejme se tedy na německý Siemens.



Pohled na cenu akcií německého průmyslového giganta Siemensu by nenapovídal, že investoři se během posledního roku houfně přikláněli k popsané tezi. Po pondělní korekci byly akcie Siemensu v záporu, zatímco DAX jako celek si stále připisoval více jak 10 %:



Zdroj: Morningstar





Pohled na výsledky společnosti ukazuje, že tržby za posledních pět let rostly průměrně o 1,5 %, provozní zisky o 4 %, ovšem provozní tok hotovosti se v podstatě nezměnil. A jelikož investice se o něco zvýšily, volný tok hotovosti (to co zbude po investicích) klesal v průměru o 0,6 % ročně. Za posledních 12 měsíců se pak pohybuje na necelých 5 miliardách eur . Současná hodnota dlouhodobých 5 miliard eur ročně je 76 miliard eur . Kapitalizace se ale pohybuje na 96 miliardách eur , a je tudíž zřejmé, že trh přece jen počítá s nějakým budoucím růstem. Konkrétně s 2,3 % dlouhodobým růstem toku hotovosti.Pokud se podíváme na současnou situaci společnosti detailněji, zjistíme, že i Siemens je již nějakou dobu ovlivňován strukturálními změnami v ekonomice . Sázet pouze na cyklickou vlnu investic je tudíž i u něj ošidné. Poslední čtvrtletní výsledky (opět) ukázaly, že firmě stále nemůže dělat radost segment turbín a energetika obecně. Vedení firmy už otevřeně hovoří o tom, že výroba elektrické energie z fosilních paliv neprochází cyklickým, ale strukturálním útlumem, a Siemens na to musí reagovat „strategickými kroky“. Čímž se nemůže myslet nic jiného, než snaha o snižování nákladů, ale hlavně expanze v segmentech, které slibují růst.Následující tabulka ukazuje, jaký byl příspěvek jednotlivých divizí k celkové ziskovosti firmy v roce 2017 a jaký byl meziroční vývoj. Nejlepší dynamiku má digitalizace, respektive technologie obecně, nejhorší samozřejmě energetika:Zdroj: Siemens Investiční příběh je tu tedy vlastně jednoduchý, ale rozhodování trochu složitější: Siemensu se daří penetrace do slibných částí průmyslově technologického trhu, růst ziskovosti ale táhne dolů energetika. Obojí se spolu bude prát ještě nějakou dobu a trh to vyhodnotil tak, že firma bude nadlouho dosahovat růstu ve výši mírně převyšující 2 %. S ohledem na vývoj ekonomiky a technologií to může znít jako hodně velká skepse. Jenže s ohledem na minulé roky je to zase dost optimistické.

Více zpráv k tématu Investiční fondy