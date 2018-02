O absolventy MBA programů je stále větší zájem

Nabídka pracovních pozic vhodných pro absolventy MBA programů celosvětově vzrostla o 13 %. Zaměstnanci, kteří získali titul MBA, zaznamenali narůstající mzdy. Tato data vyplývají z průzkumu společnosti QS uveřejněném na webu topmba.com 1 . Informace o náborech v letech 2016 a 2017 poskytlo na 3 500 zaměstnavatelů, analýza díky tomu patří k jedné z největší svého druhu.

MBA programy jsou zaměřené především na praxi. Tím se odlišují od klasických programů vysokých škol a univerzit. Prohloubí vaše znalosti a vybaví vás pro reálný pracovní život. Vysokoškolské vzdělání už dnes není pro vrcholové manažery v praxi dostačující. Potvrzují to i statistiky MBA institutu CEMI, kdy více než 70 % studentů na CEMI má ukončené VŠ vzdělání a svoji manažerskou praxi dále rozvíjí profesním MBA vzděláním. Proč? „I přes nízkou celkovou míru nezaměstnanosti je na trhu práce stále u těch opravdu zajímavých manažerských pozic obrovská konkurence, proto musí manažeři neustále sledovat novinky, vzdělávat se a reagovat na okolní dění, aby mezi ostatními uspěli. Zvyšují se požadavky i na samotné zaměstnance, kdy praktické zkušenosti patří dnes k nejdůležitějším kritériím při náboru,“ odpovídá Mgr. Štěpán Mika, ředitel vzdělávacího institutu CEMI.

Vzdělávací institut CEMI proto v souladu s těmito trendy přichází s atraktivní novinkou, která studentům umožní vytvořit si MBA studium ušité na míru své kariéře. MBA Flexi je v ČR jedinečný obor, který studentům umožňuje dosáhnout maximální flexibility v manažerském vzdělávání. Uchazeči si sami z více než 60 studijních předmětů vybírají 10, které se jim nejvíce líbí a považují je za nejpřínosnější pro svoji kariéru. Studujete tedy jen to, co skutečně potřebujete, a navíc v době a místě, kdy se vám to hodí. Studium na CEMI totiž probíhá online formou. Nastavit si můžete i samotnou délku studia, a MBA studium tak lze absolvovat v rozmezí od 1 do 3 let studia. Rozložíte si tak předměty do jednotlivých semestrů dle vašich možností a nemusíte se stresovat tím, že kvůli pracovnímu vytížení nevěnujete studiu 100 % svého zájmu. Ruku v ruce s touto flexibilitou jde i podpora studia ve formě nejmodernějšího e-learningového systému iTutor anebo online knihovna Bookport od nakladatelství Grada, v níž mají studenti institutu CEMI k dispozici více než 3.500 odborných titulů, obojí k dispozici 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.Pokud vás obor MBA Flexi zaujal, neváhejte se přihlásit nejpozději do konce února astudovat můžete už od letošního března.

Trendem posledních let také je, že o MBA studium projevuje zájem stále větší počet žen. Jejich podíl se každoročně zvyšuje. Např. v roce 2011 studovalo na CEMI pouze necelých 30 % žen, vloni už tvořily téměř 40 %. Tím se pomalu přibližujeme zahraničí. Pro srovnání, např. na Harvard Business School v roce 2017 absolvovalo v MBA programech 42 % žen 2 , na Columbia Business School tvoří ženy 41 % 3 nebo na Stanford Graduate School of Business celkem 40 %. 4

