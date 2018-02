Ropný svět je vzhůru nohama. USA vyváží svou ropu na Středný východ!

Podle dostupných informací se zdá, že ropný trh je doslova vzhůru nohama. Podle údajů Census Bureau američtí exportéři začali vyvážet svou ropu do zemí Středního východu, čímž se výrazně mění jeden z doposud hlavních ropných postulátů. Konkrétně pak američtí vývozci v prosinci loňského roku poslali a doručily do Spojených Arabských Emirátů svou první dodávku lehké americké ropy , která se více hodí pro další zpracování v emirátních rafineriích než tamní domácí ropa . USA v prosinci do SAE dodaly cca 700 000 barelů.Konec amerického vývozního embarga v roce 2015 nepochybně mění výrazným způsobem ropný trh v globálním měřítku. Americké ropné vývozy narostly během relativně krátké doby z původních cca 100 000 barelů denně v roce 2013 na listopadových 1,53 miliónu barelů. Americká ropa se nyní vykládá od Británie až po Čínu a nyní tedy i klíčové ropné oblasti Středního východu.Obvyklým dodavatelem lehké ropy pro SAE byl sousední Katar, ale v červnu loňského roku se tyto vztahy kvůli politickým rozepřím zpřetrhaly.