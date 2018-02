ČEZ: V Temelíně začali zavážet palivo do reaktoru

Zavezení jednoho souboru trvá přibližně půl hodiny a vše se děje pod vodou pomocí dálkově ovládaného stroje. Za sedmnáct let provozu jde o standardní manipulaci, přesto k ní temelínští odborníci přistupují velmi zodpovědně. Maximální rychlost zavážecího stroje je třicet centimetrů za vteřinu a dopředu jsou naprogramovány souřadnice, podle kterých je každý palivový soubor zavážen.

Celkem z bazénu do reaktoru přesune 163 palivových souborů. Veškeré manipulace jsou součástí bezpečnostních kontrol ze strany mezinárodních organizací. Výměna paliva, ale i jeho skladování, jsou prostřednictvím kamer přenášeny do Vídně do sídla Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

Vedle toho probíhá zpětná montáž turbíny. Jsou hotovy kontroly bezpečnostních systémů.

První blok je plánovaně odstaven od 8. prosince. Obnovení výroby elektřiny je plánováno na první polovinu března.

Ing. Marek Sviták

tiskový mluvčí JE Temelín Skupiny ČEZ

Více zpráv k tématu ČEZ