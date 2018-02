Moneta Money Bank (Koupit, 12m cíl = 90 CZK) - Výsledky hospodaření předčily očekávání; návrh dividendy lehce zklamal (Komentář k výsledkům)

Zveřejněné výsledky hospodaření překvapily především na úrovni celkového provozního výnosu. Na něm se pozitivně podepsal jak čistý výnos z poplatků a provizí, tak čistý úrokový výnos. Publikovaná čísla naplnila výhled managementu. Výhled pro letošní rok se nám zdá spíše konzervativní. Návrh dividendy a výhled na celkovou distribuci v období 2017 až 2020 nás mírně zklamal.

Fakta a události: (1) Ve čtvrtém kvartále letošního roku Moneta zaznamenala vysoký meziroční růst poskytnutých úvěrů v retailovém i korporátním segmentu, a to o 13,5 % na 62,0 mld. CZK, respektive o 7,8 % na 61,7 mld. CZK. (2) Čistý úrokový výnos se snížil o 6,7 % na 1,8 mld. CZK. Čistá úroková marže pokračovala v poklesu na 4,0 % z 5,5 % ve Q4 16. Zde kromě současných trendů (refinancování úvěrů, změna úvěrového portfolia, prodeje rizikových úvěrů) měly dopad i repo operace s ČNB, které vedly k mezikvartální stabilizaci čistého úrokového výnosu a hlubšímu poklesu čisté úrokové marže. (3) Milým překvapením byl pro nás vývoj čistého výnosu z poplatků a provizí, který meziročně vzrostl o 8,2 %, zatímco jsme čekali jeho stagnaci. (4) Provozní náklady meziročně vzrostly o 8,0 %, čímž zaostaly za tržním i naším očekáváním. To bylo ovlivněno zejména jednorázovým nákladem na restrukturalizaci ve výši 115 mil. CZK spojenou s plánováným redukováním pobočkové sítě a reorganizací ve společnosti MONETA Leasing. (5) Moneta reportovala další výrazné zlepšení v oblasti tvorby opravných položek k úvěrům. NPL poměr se dále snížil na 4,1 % oproti 4,4 % ve Q3 17 a 6,3 % ve Q4 16. Náklady na riziko dosáhly 0,32 % a během letošního roku zřejmě dosáhnou minima.

Výhled společnosti: Management při prezentaci výsledků poskytl výhled na letošní rok a 3letý horizont. V tomto roce očekává čistý zisk ve výši minimálně 3,4 mld. CZK při předpokládaných celkových provozních výnosech v minimální výši 9,5 mld. CZK. Provozní náklady jsou odhadovány na úrovni zhruba 4,9 mld. CZK. Náklady na riziko by se měly pohybovat mezi 45 až 55 bb. V 3letém horizontu pak management očekává růst čistého zisku nad 3,8 mld. CZK, celkových provozních výnosů nad 10,5 mld. CZK a provozních nákladů k 5,1 mld. CZK. Výhled počítá s růstem nákladů na riziko k 70 až 80 bb.

Dividendová politika: Management navrhl dividendu ve výši 8 CZK na akcii, což znamená výplatní poměr ve výši 104 % konsolidovaného čistého zisku. Pro období 2017 až 2020 plánuje navrhnout celkovou distribuci ve výši 22,5 CZK na akcii. Moneta chce stabilizovat svoji dividendovou politiku a přiblížit ji ke střednědobému cíli na úrovni 70 %. Dividenda za rok 2017 počítá s výplatou části přebytečného kapitálu ve výši zhruba 160 mil. CZK. V budoucnu by již distribuce z přebytečného kapitálu probíhat neměla.

Rozdělení přebytečného kapitálu: Kapitálová přiměřenost dosáhla 17,4 % (bez zahrnutí zisku za loňský rok). Management zopakoval svůj výhled držet kapitál na úrovni CET1 ve výši 15,5 %. Přebytečný kapitál ke konci Q4 17 činil 2,278 mld. CZK, z něhož bude použito 638 mil. CZK na splnění požadavků nové regulace IFRS 9, o kterých bude účtováno ve Q1 18, 0,3 až 0,5 mld. CZK na investice do digitálního a IT systému a nespecifikovaná výše na podporu úvěrové aktivity.

Potenciální dopad na cílovou cenu a doporučení: Celkově se nám zdá výhled managementu konzervativní. Stejně tak návrh dividendy zaostává za naším očekáváním. Dle nás tyto faktory limitují dnešní výraznější vzestup ceny akcií. Aktuálně rostou o 1,3 %.

Rizika: Rychlejší a razantnější zpevňování české koruny může způsobit, že ČNB nebude výrazně zvyšovat úrokové sazby, což by mělo negativní efekt na úrokové marže. Objem obchodů se daří navyšovat, což je nyní jeden z hlavních pilířů strategie společnosti, a částečně tak pomáhá kompenzovat nižší marže. Pokud by růst dále nezrychloval, představovalo by to nepříznivý dopad do hospodaření firmy.

Očekávané události: Výsledky hospodaření za Q1 18 zveřejní Moneta 10. května 2018. Valná hromada akcionářů je naplánována na 25. dubna 2018.