Smart data odhalí, co zákazník chce. I když o tom ještě neví

Na světě se denně vyprodukuje 2,5 exabajtů dat a jejich objem stále rychle roste. Za poslední dva roky vzniklo 90 procent všech údajů na světě. Tyto informace jsou velmi cenné, ale je potřeba se v nich umět vyznat. Poradenská společnost Bisnode mění Big data na Smart Data. Údaje třídí, a ty nejlepší pomáhají klientům dělat správná obchodní rozhodnutí.

Pro lepší pochopení, jak fungují inteligentní (smart) data, si uveďme příklad z USA.

Jistý zákazník si stěžoval na obchodní dům Target, že mu posílá nabídky a slevy na zboží pro nastávající maminky. Pobouřilo ho, že řetězec navádí jeho náctiletou dceru k těhotenství. Byl ale překvapený, když zjistil, že jeho dcera skutečně čeká dítě.

Přesně tak fungují Smart data. Analýzami obrovského množství informací o klientech (big data) se dá vypočítat, co bude zákazník potřebovat. Dokonce ještě před tím, než si to sám uvědomí. Takto klient může oslovit nové zákazníky, kteří jsou nejblíž k obchodníku rozhodnutí a určit, co a kdy pravděpodobně koupí.

V minulosti bylo odhadování zákaznického chování jednoduché. Lidé měli děti, či půjčky v přibližně stejném věku a zůstávali v jednom domě po celé roky. Dnes není výjimkou být čerstvým rodičem v padesáti, anebo milionářem ještě na střední škole. Třicátník může být ekonomicky blíže k člověku před důchodem než ke svým vrstevníkům.

Skupina Bisnode denně zpracovává obrovské množství dat o firmách. Synchronizuje informace ze stovek zdrojů a prostřednictvím svého strategického partnera, americké společnosti Dun & Bradstreet, má přístup k nejobsáhlejší databázi firem na světě, která obsahuje prvotřídní data o více než 260 milionech firem z 240 zemí světa. Kromě veřejně dostupných dat Bisnode analyzuje i data od partnerů. Tím vzniká unikátní mix údajů.

Tyto údaje by ale samy o sobě byly na nic. Je potřeba je umět zanalyzovat a vyhodnotit. Analytici Bisnode jdou ale ještě dál. Výsledky analýz interpretují do prezentací. Manažeři tak nemusí ztrácet čas nad čísly. Právě naopak – na základě výsledků analýz mohou okamžitě dělat obchodní rozhodnutí.

Tímto způsobem je možné vyhodnocovat i data přímo na míru klienta. Ochrana a bezpečnost důvěrných a citlivých informací je samozřejmostí.