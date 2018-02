Jarní prázdniny - na minutu nebo na pohodu?

Jarní prázdniny začínají. Kam? Jak? Co tam, aby to děti bavilo? Naši tři zasloužilí zcestovalí rodičové dávají netradiční rady, jak jarní prázdniny udělat snesitelnější. Hlavně pro sebe.

Neplánujte

Zapomeňte na neprůstřelný itinerář, který vám ale hlavně dětem má zajistit nonstop zábavu. Základem je nemít přehnaná očekávání a přesně to si plánováním “zábavy” uženete. Většině lidí dovolenou zkazí honba za perfektní dovolenou. “Přitom ani já ani děti nejsme zjevně něčeho takového nikdy schopni dosáhnout," přemítá Tomáš. Takže. Ano, informujte se co a jak je na místě k vidění, ale nechte věci, počasí i náladu dětí plynout a tomu pak přizpůsobte program. Ne naopak!

Jistěte se

Aby zazněla i nějaká seriózní rada, naši rodičové se shodli i na cestovním pojištění. Ostatně děti důsledky svého řádění moc nedomýšlí, ale rodiče by možná mohli. “Mě nikdy moc na různé pojistky neužilo, ale co jsem jednou na zimní dovolenou pojištění zařídila, dost se mi ulevilo. Byla jsem sice ostražitá a opatrná, ale ne hysterická, když jsme děti vypustili na svah,” říká Bára.

Cestovní pojištění pro celou rodinu je dnes navíc otázka pár minut online a pár stovek z rodinného rozpočtu. Některé pojišťovny nabízejí výhodné rodinné balíčky, děti do určitého věku zdarma či slevy až 50 %.

Myslete na sebe

“Plány, ubytování, cestovní prostředek, destinace, restaurace. Všechno jsme vždycky podřizovali výhradně dětem. Jenže pak jsme my byli otrávení a děti to mají v popisu práce, takže si to neužil nikdo,” shodují se. Takže? Nezapomínejte na sebe. Na potomstvo berte ohled, ale i vy byste si měli volno užít. Pokud třeba nesnesete cizí dětský řev od rána do večera, hotely pro rodiny s dětmi pro vás nebudou to pravé. Nejde totiž jen o zábavu vašich dětí ale i vaše duševní zdraví.