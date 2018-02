Jednání o vládě: Babiš a Okamura hledají programovou shodu

Další kolo vyjednávání o možné koalici či podpoře vlády dnes čeká zástupce hnutí ANO Andreje Babiše a hnutí SPD Tomia Okamury. Měli by znovu jednat o společných bodech v jejich programových prohlášeních. Andrej Babiš se pokouší dojednat podporu pro svůj druhý pokus získat pro vládu důvěru v Poslanecké sněmovně a hnutí SPD je v jeho snažení klíčové. Hnutí Tomia Okamury se chce na základě toho, jak bude ANO vstřícné k prosazování jeho priorit, rozhodnout, zda a jakým způsobem by bylo ochotné podpořit vládu ANO. Obě politická hnutí začala o svých programových prioritách jednat v lednu. Tomio Okamura jich má 34 a čeká, do jaké míry na ně ANO přistoupí. O konkrétních bodech jednali separátně pracovní skupiny.

Okamura uvedl, že ve většině oblastí čeká shodu, zásadní rozpory ale jsou v otázce zákona o obecném referendu. ANO odmítá, aby se vztahovalo i na členství Česka v mezinárodních organizacích jako EU a NATO, SPD na tom naopak trvá. A postoje se nezměnili ani po včerejší schůzce, kde se o podobě zákona o obecném referendu jednalo i s KSČM a Piráty.

Okamura v minulosti řekl, že by chtěl vstoupit do vlády spolu s ANO. To ale odmítá premiér v demisi Andrej Babiš. Samotná spolupráce ANO a SPD na vytvoření vládní většiny nestačí. Obě uskupení mají dohromady ve Sněmovně jen 100 poslanců. Pro většinu je potřeba o jednoho poslance navíc.