SpaceX úspěsně odpálil Muskovu Teslu za Mars

Společnost SpaceX vlastněná a řízená Elonem Muskem v úterý po dlouhých odkladech úspěšně otestovala svou nejsilnější raketu Falcon Heavy, která se zároveň stala nejvýkonnější raketou na světě. Celá mise dopadla i přes menší komplikace na jedničku a aktuálně již náklad, jímž je Muskův osobní automobil Tesla Roadster, putuje vesmírem.

Falcon Heavy včera v 21:45 středoevropského času úspěšně odstartoval z Mysu Canaveral, kde mimo jiné v minulosti startovaly raketoplány programu Apollo. SpaceX při tomto testovacím letu úspěšně zachránit oba boční stupně, centrální stupeň se však zachránit nepodařilo. Podle vyjádření Muska se centrální stupeň roztříštil při nárazu na hladinu oceánu v rychlosti přes 320 km/h, stalo se tak ve vzdálenosti okolo 100 metrů od autonomní přistávací plošiny. Společnost se zároveň otestovala záchranu aerodynamického krytu horního stupně rakety.

I přes zmíněné problémy se však mise podařila nadplán. Původně mluvil Musk o vyslání svého automobilu na oběžnou dráhu okolo slunce protínající ve svém nevzdálenějším bodu oběžnou dráhu Marsu. Třetí zážeh ovšem předčil očekávání a poslal náklad až do blízkosti planetky Ceres.

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF — Elon Musk (@elonmusk) 7. února 2018

Společnost mimo jiné získala mnoho cenných dat, které bude moc použít při dalších misích. Je možné, že start této rakety tento rok uvidíme ještě dvakrát na reálných misích. Celý záznam z této mise je možné shlédnout zde:

Raketa Falcon Heavy dokáže vynést na nízkou oběžnou dráhu až 64 tun. Pro porovnání aktuálně již druhá nejsilnější Delta IV Heavy zvládne necelých 29 tun, nejsilnější raketa historie, americký Saturn V použitý při misích Appolo, pak zvládla až 140 tun.

Důležité je upozornit, že cena letu těchto raket bude výrazně nižší, než je tomu u raket Delta, zároveň je ale o něco málo vyšší, než cena letu rakety Falcon 9. Fanoušci kosmonautiky se na včerejší let těšili od dubna 2011, kdy SpaceX oznámila vývoj této rakety. První testovací let se však měl konat podle Elona Muska již na přelomu let 2013/2014, což se nepovedlo a od té doby se vtipně odpovídalo na otázku: Kdy bude startovat Falcon Heavy? Za 6 měsíců. Koncem roku 2017 bylo téměř jisté, že ona odpověď již nebude pravdivá a SpaceX se, po dlouhých pětiletých odkladech, podaří test rakety skutečně provést.

Elon Musk tedy splnil jeden ze svých dalších slibů (o splnění toho předešlého jsme psali ZDE) avšak opět s několikaletým odstupem, což příliš překvapující není. Musk k tomu řekl, že vývoj takto velké rakety byl nečekaně komplikovaný, SpaceX se údajně pokusila třikrát zrušit. Celkové náklady na vývoj dosáhly 500 milionů dolarů

Pozoruhodné také je použití Muskovy třešňové Tesly Roadster jako nákladu, díky kterému udělal nevyčíslitelnou reklamu společnosti Tesla. Každý se tak mohl podívat na tento elektromobil veze svého skafandovaného řidiče vesmírem, zatímco z přístrojové desky poblikává uklidňující stopařské heslo "Don't Panic".