Rozbřesk: Situace na amerických trzích se už zklidňuje

Ty tam jsou časy, kdy novinovým titulkům dominovaly obavy z prudkého zpomalení čínské ekonomiky či vážných hospodářských problémů Ruska. Rozvíjející se ekonomiky dokázaly od té doby překonat past klesající růstové dynamiky – v níž ustrnuly během první pětiletky tohoto desetiletí – a vyšvihnout se k solidnímu růstu v roce 2017. Jaké jsou vyhlídky na rok letošní?



Dle Mezinárodního měnového fondu by měl globální hospodářský růst v tomto roce zrychlit na 3,9 %, přitom rozvíjející se ekonomiky by měly růst dokonce tempem 4,9 %. Tyto země budou nadále těžit nejen z nižší růstové základny, ale také zlepšených makro-fundamentů a příznivého globálního klimatu. Vidina pokračujícího zvyšování úrokových sazeb v USA je sice nepříjemná, nicméně likvidity bude na trzích zdá se i tak dostatek – jen za leden přiteklo na rozvíjející se trhy nejvíce krátkodobého kapitálu za posledních sedm měsíců. V kombinaci se slabším dolarem v zádech by tudíž státy závislé na externím financování mohly prožít vcelku poklidný rok.





To vše samozřejmě platí pouze za předpokladu, že nedojde k rychlejšímu utahování šroubů měnové politiky v USA, eventuálně eurozóně. V takovém případě by se státy s chronickým deficitem na běžném účtu a výraznou porcí (krátkodobého) dluhu denominovanou v dolarech – příkladem za všechny budiž Turecko – mohly dostat do výrazných problémů. Podobný scénář, kdy bynepříznivý vnější vývoj měl zásadní dopad na domácí ekonomiku, se nabízí v případě prudkého propadu cen komodit, zejména ropy . Mezi poraženými by v takovém případě skončili exportéři této suroviny, přičemž nejtíživěji by tato situace zřejmě dopadla na Rusko.

Rizik spojených s vývojem na rozvíjejících se trzích je samozřejmě více – od politické nestability, přes nárůst protekcionismu ze strany USA, až nejnověji k výprodejům na akciových trzích. Jakkoli se tato rizika nevyplatí podceňovat, aktuálně se nezdá, že by některé z nich hrozilo akutní materializací. Proto lze spíše očekávat, že rozvíjející se ekonomiky budou směřovat k dalšímu roku synchronního a ještě rychlejšího hospodářského růstu.



TRHY



CZK a dluhopisy

Koruna si svých posledních maxim příliš dlouho neužila a včera se vrátila nad hranici 25,20 EUR/CZK. Nešlo o nijak dramatický pohyb a volatilita české měny zůstává poměrně nízká. Od posledního zasedání bankovní rady ČNB, která spoléhá na rychlé posilování koruny, si tak česká měna připsala vůči euru zhruba deset haléřů. Z domácích zpráv, které by mohly změnit postoj ČNB ke zvyšování úrokových sazeb, připadá v úvahu pouze inflace, jež přijde na pořad dne až příští středu.



Dnes by mělo Ministerstvo financí ČR znovu otestovat zájem investorů o nové dluhopisy. Tentokrát nabízí bondy v hodnotě 10 mld. korun se splatností 4-12 let. Jde letos o třetí nabídku a dlužno dodat, že s těmi předchozími MF příliš neuspělo. Výnosy dluhopisů přitom od začátku roku viditelně vzrostly, nicméně stále zaostávají za prognózou krátkodobých úrokových sazeb z dílny ČNB.



Zahraniční forex

Výprodej na akciových trzích dodával sílu americkému dolaru, který se tak dostal až do blízkosti hranice 1,23 EUR/USD, nicméně včera odpoledne se již situace začala obracet. Dolar se vrátil téměř k 1,24. „Index strachu“ VIX zkorigoval z necelých 50 na 30 a americké akcie přestaly padat. Dokonce umazaly alespoň menší část předchozích ztrát. V mezičase navíc americká vláda dostala další peníze na fungování alespoň na měsíc a půl, takže na trzích to snad opět vypadá na návrat k normálu. Dnes by navíc dolaru mohla pomoci i slova tří představitelů Fedu, kteří by mohli zklidnit situaci ozřejměním dalších kroků americké centrální banky. Nakonec kromě dobrých čísel z trhu práce zveřejněných už v pátek se toho zas tak moc nestalo, aby trhy musely reagovat tak hystericky.



Ropa

Ropa Brent se snaží kompenzovat ztráty posledních dní a její cena lehce posiluje nad 67 USD/barel. K růstu přispívají předběžná data o zásobách od API, která i přes nečekaně vysoký nárůst zásob destilátů (+4,5 mil. barelů) reportují klíčový pokles zásob surové ropy (-1 mil. barelů). Nakolik jsou tato čísla v souladu s oficiálními daty dnes nastíní EIA.



Z pohledu celoročního výhledu na ropný trh se však jako zásadnější jeví revidovaný výhled, který ve své včerejší zprávě představila právě EIA. Ta nadále očekává, že trh bude za celý rok 2018 v přebytku (0,20 mbd), což půjde z nemalé části na vrub expanzi americké produkce. Ta by přitom dle EIA měla pokořit další milník v podobě 11 mil. barelů o celý rok dříve, než bylo původně očekáváno, tedy již koncem tohoto roku.



Akcie

Úterní obchodování se neslo ve znamení přelévání sil z jedné strany na druhou. Evropské trhy reagovaly na včerejší pokles v USA prudkým propadem cen, což reflektovaly již futures pro index Eurostoxx, které odepisovaly přes 4 procenta. Akcie starého kontinentu v průběhu včerejšího rána korigovaly ztráty téměř 2% růstem od svého otevření. Obchodování se poté přeneslo do klidnější fáze a bez výraznějšího trendu se trh ubíral do strany vyčkávaje na otevření na Wall Street. Amerika zpočátku navázala na pondělní propad - akciové indexy DJIA, S&P 500, Nasdaq Composite otevřely poklesem okolo 2 %. Ten však neměl dlouhého trvání a v závěru obchodování spatřila světlo světa zelená čísla.