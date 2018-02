Moneta dosáhla zisku nad očekáváním a láká na atraktivní výhled pro dividendu

Banka Moneta dosáhla v posledním loňském čtvrtletí čistého zisku nad očekáváním analytiků, mírně nad jejich odhady navrhuje také výplatu dividendy z loňského zisku a na horizontu nejbližších tří let láká na odměnu pro akcionáře, která je také nad očekáváním analytiků a ekonomů. Čistý úrokový výnos jako jeden z klíčových parametrů hospodaření banky skončil zhruba v souladu s odhady.



Moneta dosáhla v posledním loňském čtvrtletí čistého zisku 804 milionů korun, což je meziročně o 7 procent méně, ale nad očekáváním analytiků 797 milionů korun. Čistý úrokový výnos banky ve čtvrtletí dosáhl 1,844 miliardy korun a zhruba tak vyrovnal očekávání analytiků s konsensem 1,843 miliardy korun.



Tím, co investory do typicky dividendového titulu pražské burzy zajímá, je právě odměna pro akcionáře a její výhled. Moneta oznámila, že z loňského výsledků zamýšlí vyplatit dividendu ve výši 8 korun na akcii. I to je číslo mírně nad odhady analytiků, kteří konsensuálně očekávali 7,7 koruny na akcii. Nadto je ze strany banky příznivější výhled pro výplatu odměny pro akcionáře pro nejbližší tři roky. Očekávaný tok dividend v objemu 11,5 miliardy korun je zhruba o 15 procent nad očekáváním analytiků.





Generální ředitel banky Tomáš Spurný v úvodních komentářích k výsledkům krom jiného uvedl, že očekává do posledního letošního čtvrtletí obrat čistých příjmů banky k růstu. Primární strategií banky podle něj zůstává právě organický růst, přesto banka sleduje také tuzemský akviziční trh. Spurný si umí představit, že by se sama banka Moneta naopak stala akvizičním cílem.

