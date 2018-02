Ranní glosa: Emerging markets opět na koni

Ty tam jsou časy, kdy novinovým titulkům dominovaly obavy z prudkého zpomalení čínské ekonomiky či vážných hospodářských problémů Ruska. Rozvíjející se ekonomiky dokázaly od té doby překonat past klesající růstové dynamiky – v níž ustrnuly během první pětiletky tohoto desetiletí – a vyšvihnout se k solidnímu růstu v roce 2017. Jaké jsou vyhlídky na rok letošní?Dle Mezinárodního měnového fondu by měl globální hospodářský růst v tomto roce zrychlit na 3,9 %, přitom rozvíjející se ekonomiky by měly růst dokonce tempem 4,9 %. Tyto země budou nadále těžit nejen z nižší růstové základny, ale také zlepšených makro-fundamentů a příznivého globálního klimatu. Vidina pokračujícího zvyšování úrokových sazeb v USA je sice nepříjemná, nicméně likvidity bude na trzích zdá se i tak dostatek – jen za leden přiteklo na rozvíjející se trhy nejvíce krátkodobého kapitálu za posledních sedm měsíců. V kombinaci se slabším dolarem v zádech by tudíž státy závislé na externím financování mohly prožít vcelku poklidný rok.To vše samozřejmě platí pouze za předpokladu, že nedojde k rychlejšímu utahování šroubů měnové politiky v USA, eventuálně eurozóně. V takovém případě by se státy s chronickým deficitem na běžném účtu a výraznou porcí (krátkodobého) dluhu denominovanou v dolarech – příkladem za všechny budiž Turecko – mohly dostat do výrazných problémů. Podobný scénář, kdy by měl nepříznivý vnější vývoj zásadní dopad na domácí ekonomiku, se nabízí v případě prudkého propadu cen komodit, zejména ropy . Mezi poraženými by v takovém případě skončili exportéři této suroviny, přičemž nejtíživěji by tato situace zřejmě dopadla na Rusko.Rizik spojených s vývojem na rozvíjejících se trzích je samozřejmě více – od politické nestability, přes nárůst protekcionismu ze strany USA až nejnověji k výprodejům na akciových trzích. Jakkoli se tato rizika nevyplatí podceňovat, aktuálně se nezdá, že by některé z nich hrozilo akutní materializací. Proto lze spíše očekávat, že rozvíjející se ekonomiky budou směřovat k dalšímu roku synchronního a ještě rychlejšího hospodářského růstu.