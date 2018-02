Summary: Akcie General Motors a Pandora i přes nepřízeň trhu posilují

Dnešní várku výsledků společností General Motors, Pandora a BNP Paribas komentuje analytik Patria Finance Ján Hladký.

USA:



General Motors

Dnešní den zakončíme uspokojivými výsledky americké automobilky General Motors. Tržby sice pokračují v klesajícím trendu (-14 % yoy), který pozorujeme již druhým kvartálem v řadě, nicméně jejich výsledná hodnota 37,7 mld. USD byla o 600 mil. USD vyšší, než čekal trh. Osekání nákladových položek mělo velice pozitivní dopad na provozní zisk, jenž se meziročně vyšplhal vzhůru o 20 % na 3,1 mld. USD (konsensus 2,6 mld. USD). Své udělal také březnový prodej dlouhodobě ztrátové evropské divize automobilce Peugeot. Provozní marže mezinárodní divize se rozšířila z 0,1 % před rokem na současných 7,3 %. Provozní marže společnosti jako takové ve výsledku zakotvila na 8,1 % (+150 bps yoy). Dopad na čistý zisk na akcii byl znatelný – skok nahoru o 30 % yoy na 1,65 USD, zanechávajíce tak za sebou konsensem předpokládaných 1,39 USD.



Společnost neposkytla oficiální úpravu na rok 2018 a bohužel tak ani neznáme odhadované dopady daňové reformy pro tento rok.



Akcie dnes navzdory mrzuté náladě na trhu posilují o 4,5 %

EVROPA:



Pandora

Dánský výrobce bižuterie dnes ráno reportoval další rozpačitá čísla. Celkové tržby poskočily o 15 % yoy na 7,6 mld. DKK a tedy mírně nad konsensus. Ještě rychleji bohužel rostly provozní náklady (+22 % yoy), a to především kvůli nákladům na prodej a distribuci. Provozní marže se tak zúžila z 38,7 % na 37,1 %. Nutno říci, že výsledkům pomáhaly v tomto období i jednorázové položky. Po jejich odečtení se díváme na čistý zisk na akcii na úrovni 17,9 DKK (-3 % yoy), což je poměrně výrazně pod tržními predikcemi (19,4 DKK).



Jednotlivé provozní metriky skončily o něco lépe. Celkové like-for-like sales (tržby z prodejen otevřených déle než jeden rok) vyskočily o 15 % yoy. Pozitivní na tom je, že se tak dělo zásluhou problematického trhu USA (cca 30 % celkových tržeb). Díky zpuštění internetového prodeje tady narostly like-for-like sales o 27 % yoy. Management však upozorňuje, že budeme-li brát do úvahy jen kamenné obchody, tak bude vývoj like-for-like sales maloobchodu nadále negativní. Region Asie-Pacifik hnaly čínské prodeje (+62 % yoy), jež však byly opět doprovázeny prudkou expanzí nových prodejen (z 97 na nynějších 155).



Management představil také výhled na rok 2018. Očekávaný roční růst tržeb o 7 až 10 % by vykrystalizoval v tržby v intervalu 24,4 až 25,1 mld. DKK (konsensus 25,0 mld. DKK). Marže EBITDA mohla být také lepší. Odhadovaných cca 35 % je lehce pod predikcemi, a také o 230 bps níže, než byla v roce 2017.



Zakončeme však zprávu na veselejší notu. Management oznámil nový roční program zpětného odkupu akcií ve výši 4 mld. DKK. Spolu s nově navrženou 6měsíční dividendou 9 DKK na akcii, tak společnost vrátí akcionářům v příštím roce cca 6 mld. DKK. Při současné tržní ceně tato hodnota odpovídá téměř 10 % tržní kapitalizace.



Negativní sentiment trhu, jež pozorujeme posledních pár dnů, držel akcie pod hladinou po většinu dne. Nakonec se jim však podařilo odpor přerazit a končí s 2,5 % růstem.



BNP Paribas

Francouzský bankovní dům dnes publikoval nepříliš přesvědčivé výsledky za předešlý kvartál. Tržby víceméně stagnovaly na úrovni předešlého roku (10,5 mld. EUR), s čímž počítal také trh. Provozní náklady přihodily meziročně 7 % a dostaly se na 7,6 mld. EUR a vytvořené rezervy cca 4 % yoy na 1 mld. EUR. Obě tyto položky jsou tedy o 0,2 mld. EUR vyšší, než s čím počítal trh. To má samozřejmé negativní dopad na čistý zisk po zdanění, jehož naštěstí zachránily nižší daňové náklady a nakonec tak zůstal meziročně beze změny na 1,4 mld. EUR.



Stejně jako u jejich konkurentů, i v případě BNP Paribas stojí za špatnými čísly propad investičních divizí. Slabá volatilita na trhu, nízké výnosy dluhopisů a vysoká srovnávací báze - po sečtení těchto efektů se nezdaněný zisk investiční divize meziročně propadá o 42 %. Příjem ze samotného FICC segmentu sklouzl o 29 % yoy a z obchodování na akciovém trhu stoupl o 8 % yoy. Nutno podotknout, že tato čísla jsou znatelně lepší, než u americké a evropské konkurence (agregované FICC v EUR: -32 % yoy, akcie -11 % yoy). Opačným směrem se vyvíjelo retailové bankovnictví – francouzská část +27 % yoy, zahraničí +30 % yoy a finanční služby +13 % yoy. Zejména zahraniční retailové bankovnictví skončilo výrazně nad konsensem trhu.



Kapitálová pozice banky vyjádřená ukazatelem CET 1 je stabilní na hodnotě 11,8 % (+0 bps qoq). Závěrem musíme podtrhnout na evropské poměry prvotřídní návratnost kapitálu (ROTE) na úrovni 10,5 % (-70 bps yoy).



Dnešní pokračující nevrlá nálada trhu posílá akcie banky dolů o 3,5 %.