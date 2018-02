Ekospol: 2 byty se prodaly, jen 1 se začal stavět, pražská bytová krize se loni prohloubila

České stavebnictví loni zažilo relativně úspěšný rok, když meziročně vzrostlo o 2,1 procenta. Růst přitom mohl být větší, kdyby sektor udržel trend z první části roku, v posledních měsících však výrazně zpomalilo. Podle aktuálních dat Českého statistického úřadu v posledním měsíci loňského roku rostla stavební výroba dokonce jen o nepatrných 0,4 procenta.

Na zpomalení růstu v posledním čtvrtletí loňského roku se velmi pravděpodobně podepsala nejistota kolem parlamentních voleb a následné potíže se sestavováním vlády, která nakonec nezískala důvěru. Stavaři se proto musí připravit na to, že v současné politické situaci může opět v sektoru dojít ke krizi. Politici se budou handrkovat o posty ve vládě a na konkrétní kroky v oblasti státních investic do infrastruktury jim nezbude moc času. Vůbec bych se proto nedivil, kdyby se do našeho sektoru vrátila recese a stavebnictví se v prvních měsících letošního roku opět začalo propadat.

Sektoru totiž příliš nepomůže ani soukromý sektor, protože jeden z jeho nejsilnějších pilířů – bytová výstavba – prožívá chronickou krizi. Velmi tristní zůstává hlavně pohled na pražský rezidenční trh, který dlouhá léta býval tahounem bytové výstavby v celém Česku. Firmy loni v Praze zahájily v bytových domech stavbu jen 2487 nových bytů, developeři jich přitom za stejné období prodali 5381. Nová výstavba v hlavním městě tak nepokryje ani polovinu reálných prodejů.

Problémy s povolováním nových staveb v Praze vedou k pomyslnému návratu do devadesátých let minulého století, kdy v obcích kolem Prahy rostlo jedno satelitní městečko za druhým. I loni se začalo stavět výrazně více bytů ve Středočeském kraji (5 923 nových bytů) než v Praze (3 156 – v tom je započítáno i 607 nových bytů zahájených v rodinných domech). Před hlavní město, do kterého se ročně přistěhuje s přehledem nejvíce lidí ze všech regionů, se s novou bytovou výstavbou dostal dokonce i Jihomoravský kraj (3 302 zahájených nových bytů).

Zda se současná tristní situace na pražském rezidenčním trhu letos zlepší, záleží pouze na úřednících pražských stavebních úřadů. Poslední novela stavebního zákona totiž umožnila takzvané koordinované stavební řízení, které sloučilo předchozí tři procesy (EIA, územní rozhodnutí a stavební povolení) do jednoho. To by mělo povolování nových staveb výrazně ovlivnit. Otázkou však zůstává, jak se s tím poperou jednotlivé stavební úřady. Pokud se však rezidenční výstavba v hlavním městě brzy nevrátí k normálu, nebudou mít noví obyvatelé Prahy už brzy kde bydlet. <br>

RNDr. Evžen Korec, CSc.

Generální ředitel a předseda představenstva

EKOSPOL a. s.

