Fidelity: Zdravá korekce, kdy je třeba udržet chladnou mysl a neztrácet hlavu

„ Trhy zaznamenaly v uplynulých dnech pokles. Mějme v tom ale jasno – v dlouhém období tohle není zvláštní zpráva. Přesto ve světě, kde je koncept "korekcí" téměř neznámý a kde byly akciové trhy po určitou dobu brány jako pokračující sázka na jistotu, je tato obyčejná komplikace velmi bolestivá. Nicméně to, co jsme viděli, je možná nejlepší ukázka skutečného zdraví na trzích za dlouhou dobu.

Závody technologických titulů v USA, již dávno ve svých oceněních ztratily jakýkoliv smysl pro realitu, vyhlídky inflace, že by zůstala nízká navždy, nemohou pokračovat, a navíc máme nového a neprověřeného předsedu Fedu. Bylo by velmi znepokojující, pokud by na toto všechno trhy nereagovaly. I když vezmeme v úvahu nedávné pohyby cen, americké akcie zůstávají na 50 % své hodnoty od počátku roku 2016. Současná cena může vypadat neskutečná, protože jsme si zvykli na nízkou volatilitu prostředí, k čemuž přispěly i ekonomické údaje v roce 2017, které byly konsistentně pozitivní na celém světě.