Bude ironií až Trumpova daňová reforma přehřeje ekonomiku, zvedne sazby a utne 9letý býčí trend

Nově zvolený US prezident Donald Trump bral navrhovanou daňovou reformu jako jeden z hlavních pilířů celé své kandidatury, svého samotného zvolení a později také jako hlavní pilíř jeho již prezidentské existence. Podle některých odhadů se může stát a bude to současně velkou ironií, že právě prosazení a uvedení v život tohoto kroku bude hlavním motivem, který zastaví devítiletý akciový růst a uvede celou ekonomiku do nejistoty.Podle odhadů daňová reforma spolu s dalšími deregulacemi zásadním způsobem přispěje k dalšímu oživení ekonomiky . Ta se ale i bez něj díky efektům stále ještě levných peněz dostala do fáze vrcholného růstu. Další "přiložení pod kotlem" už tak rozjetou ekonomiku přehřeje, na což bude muset náležitě reagovat Fed adekvátním zvýšením sazeb. Zároveň výrazným způsobem poroste zadlužení země, což povede k celkovému růstu sazeb. Jejich pohyb bude převyšovat doposud dlouhodobě budovaný konsensus, což vyvolá vážnou nestabilitu celého systému s následnými šoky a propady.Podle bývalého šéfa Fedu Alana Greenspana si nová US administrativa zahrává s možností fiskálně nestabilního dlouhodobého výhledu, ve kterém bude prostor pro růst inflace . Nejasné je zatím jen to, kdy dojde k jejímu nastartování, jež uvede vše do pohybu.Podle některých komentářů se tak stalo již minulý týden v souvislosti s daty o tvorbě nových míst a růstem platů, který byl nejvyšší od konce krize. Růst mezd je široce bráno jako jeden z hlavních předpokladů pro růst inflace v jakékoli ekonomice . Růst inflace potažmo sazeb ve všeobecném měřítku následně ukončí býčí éru akciových trhů.Podle některých analytiků dlouhé období současně nízkého růstu cen a extrémně rozvolnění měnové politiky muselo jednou skončit. Bod zlomu směrem k "normalizaci" či obnovení platnosti obecně platných finančních pouček a pravidel možná přichází právě nyní.