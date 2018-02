Jsme na počátku krize? Blíží se větší pokles, čekají ekonomové

Americký akciový trh zasáhl v pondělí výrazný propad. Mnohým připomíná situaci před krizí v roce 2008. V čem je podobný a v čem se liší? A jaké dopady bude mít na českou ekonomiku? Redakce TN.cz se ptala odborníků.

Americké akciové trhy postihl v pondělí velký propad. Hlavní indexy ztratily v průběhu dne přibližně 4 %. Index Dow Jones zažil největší propad během jednoho dne v historii. Akciové trhy ale na začátku roku vystoupaly do rekordních čísel. I přes propad o více než 1 000 bodů uzavíral index Dow Jones obchodování nad úrovní 24 tisíc bodů, pro srovnání před začátkem krize v roce 2008 měl hodnotu 14 tisíc bodů. Během krize se propadl o 54 % na 7 600 bodů.

"To, co teď vidíme, je nějaká korekce, která byla nutná," upozorňuje analytik akciových trhů společnosti NextFinance Jiří Cihlář. Podle něj ale akciové trhy čeká ještě mnohem výraznější propad.

"Počítáme s tím, že pokles akciových trhů bude výraznější s tím, jak budou centrální banky zvyšovat úrokové sazby a tím zdraží investice. Počítáme s tím, že během roku by akciové trhy měly být o 10 až 15 % nižší než nyní," uvedl Cihlář.

"V delším horizontu zhruba dvou let by měl být pokles ještě výraznější. Závisí to na tom, jak budou centrální banky zpřísňovat svou měnovou politiku, ale počítáme s tím, že americká centrální banka i Evropská centrální banka budou zvyšovat úrokové sazby, což pošle akciové trhy dolů," očekává Cihlář.

Krátkodobý výprodej nejen akcií, ale například i kryptoměn, který sledujeme v posledních dnech, podle Cihláře nebude mít žádný výraznější efekt. "Pokud by přišel propad výraznější, jaký jsme viděli v roce 2008, tím začala globální krize, s jejímiž následky se potýkáme dodnes," upozorňuje analytik.

Propad na akciových trzích se může během několika měsíců přetavit ve ztrátu důvěry v ekonomiky v celém vyspělém světě, to by podle Cihláře zasáhlo i českou ekonomiku.

Krize v roce 2008: Propad o 10 %, klesaly platy, rostla nezaměstnanost

Mnozí mají ještě v živé paměti krizi z roku 2008. Zatímco v roce 2007 rostla česká ekonomika o 6 %, v roce 2009 zaznamenala propad o 4 %. Ze stabilního růstu tak rychle spadla do recese. Investice kvůli krizi v Česku klesly o 9 %.

Výrazně dopadla světová ekonomická krize na český trh práce. Zatímco v letech 2007 a 2008 bylo bez práce průměrně 4,5 % lidí, v roce 2009 to bylo přes 7 % a nezaměstnanost do roku 2013 vystoupala na 8,2 procenta, až pak začala klesat a dnes naopak dosahuje nejnižších hodnot v historii.

I ten, kdo nepřišel o práci, se musel uskromnit. V roce 2009 klesly platy meziročně v průměru o 6 %. V roce 2008 rostly spotřebitelské ceny o více než 6 %, potraviny dokonce o 8 %, pokles poptávky ale růst cen v roce 2009 zpomalil.

Krize v roce 2008 - jeden podstatný rozdíl

Světovou finanční krizi v roce 2008 nezpůsobil samotný propad akcií. Předcházela mu totiž krize amerického hypotečního trhu. Levné hypotéky vedly k nafukování bubliny na realitním trhu, kdy si úvěr na bydlení pořizovalo stále více lidí, kteří jej nebyli schopni splácet. Když tato bublina praskla, začal se bankovní trh potýkat s nedostatkem peněz.

Pak se začaly razantně propadat i akciové trhy. Pro firmy byla situace o to komplikovanější, že kvůli propadu cen nemovitostí neměly čím ručit. Musely přistoupit k omezení výroby a propuštění zaměstnanců. Současnému propadu akcií však žádné prasknutí realitní bubliny nepředchází.