Je to, co vidíme na trzích, nejlepší ukázkou jejich dlouhodobého zdraví?

Trhy zaznamenaly v uplynulých dnech pokles. Mějme v tom ale jasno – v dlouhém období tohle není zvláštní zpráva. Přesto ve světě, kde je koncept "korekcí" téměř neznámý a kde byly akciové trhy po určitou dobu brány jako pokračující sázka na jistotu, je tato obyčejná komplikace velmi bolestivá. Nicméně to, co jsme viděli, je možná nejlepší ukázka skutečného zdraví na trzích za dlouhou dobu, píše James Bateman, Multi Asset CIO (investiční ředitel) ve společnosti Fidelity International.



Závody technologických titulů v USA, již dávno ve svých oceněních ztratily jakýkoliv smysl pro realitu, vyhlídky inflace, že by zůstala nízká navždy, nemohou pokračovat, a navíc máme nového a neprověřeného předsedu Fedu. Bylo by velmi znepokojující, pokud by na toto všechno trhy nereagovaly. I když vezmeme v úvahu nedávné pohyby cen, americké akcie zůstávají na 50 % své hodnoty od počátku roku 2016. Současná cena může vypadat neskutečná, protože jsme si zvykli na nízkou volatilitu prostředí, k čemuž přispěly i ekonomické údaje v roce 2017, které byly konsistentně pozitivní na celém světě.

Takže kam nyní míříme? Alan Greenspan, bývalý předseda Fedu, minulý týden řekl, že dluhopisy a akciové trhy jsou v bublině. Ale to není nic nového. Není třeba, aby vám bývalý předseda Fedu vysvětloval, že trhy s dluhopisy jsou v bublině, když už se dva roky německé vládní dluhopisy obchodují pod depozitní sazbou ECB, nebo že akcie jsou zranitelné vůči poklesům, když lámou desetiletí staré rekordy za posledních několik měsíců. Bubliny mohou po dlouhou dobu přetrvávat a přestože bychom mohli vidět obnovení předchozího (technologicky zaměřeného) trendu, je pravděpodobnější, že tato pauza na nádech povede k přehodnocení toho, kdo bude tahounem trhu.

Co by mohlo tuto hypotézu vykolejit? Nový předseda Fedu, Jerome Powell, má možnost jít několika cestami. Stejně jako kdykoli jindy je úkolem centrální banky balancovat mezi opatrností a sentimentem. Trhy ale jistě pochopí, že nový předseda Fedu Jerome Powell byl vybrán zčásti kvůli svému měkkému postoji k úrokovým sazbám. Riziko, že jeho výroky budou interpretovány jako holubičí a budící obavy, je nízké. Powell má také více munice, než jen holubičí prohlášení, aby přesvědčil investory, že nebude dramaticky zvyšovat sazby.

Průměrné hodinové výnosy mohou v USA překvapit, ale není jasné, jestli se jedná o nový tržní trend. Dvanáctiměsíční klouzavý průměr stejné série vypadá spíše mírně a další míry jako růst mezd, index nákladů na zaměstnanost také vypadají nevýrazně. To poskytuje krytí lidem jako je Jerome Powell, kteří se budou klonit k postupnému tempu růstu sazeb spíše než k prudkému utahování.

V několika sektorech se vyskytují slabé stránky, ale žádná z nich tak výrazná, že by trh kvůli nim skončil fiaskem. Já sám nechávám peníze v akciích, ale směřuji (a nakupuji, když jsou slabé) je do "hodnotných" oblastí trhu, které spíš zaostávaly v rallye, kterou vyvolalo nedávné momentum. Také bych se vyhnul akciím, kde výnosy z dividend nejsou podpořeny silným cashflow a pevnou rozvahou – honba za výnosy nejenže „nafoukla“ akcie s vyššími výnosy, ale zásadně změnila obchodní modely některých společností k horšímu. To podporuje argumenty pro aktivní správu v posledních fázích cyklu. Zachování tohoto směru v období větší volatility není snadné - ale v této fázi cyklu se peníze vydělávají tím, že jste rozumní, když ostatní ztrácejí hlavu.

Autorem textu je James Bateman, Multi Asset CIO (investiční ředitel) ve společnosti Fidelity International