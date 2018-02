Co se to stalo akciím? Vysoké výnosy dluhopisů, Fed, valuace, TA ...

Turbulence na trzích, které začala v závěru minulého týdne a zatím neskončila. nemá žádný konkrétníspouštěč. Pro mnohé obchodníky mohou být prudké výkvy amerických i evropských akcií ze včerejška a z dnešního rána šokem, už jenom proto, že leden byl dobrý měsíc, během kterého se hlavní americké akciové indexy bez většího vzrušení posouvaly neustále nahoru. Výplach z poslední dní ale způsobil, že dosavadní letošní přírůstky jsou pryč. Co za tím může být?

Vysoké výnosy

Dlouhodobější americké obligace se zarputile odmítaly znatelně pohnout poté, co Fed v roce 2015 odstartoval politiku utahování. Mottem bylo, že v době stabilního ekonomického růstu bez větší inflace mohou dlouhodobé výpůjční náklady zůstat nízké. A to představovalo červenou muletu pro býčí akcie. Jenomže minulý měsíc se začaly výnosy šplhat nahoru. Někteří dokonce varovali, že pokud desetileté výnosy prolomí hranici 2,6 %, akcie se dostanou do problémů. A měli pravdu.



Obavy ohledně Fedu

Za nárůstem výnosů stojí stále intenzivnější debata ohledně budoucí politiky Fedu. V této části cyklu byli investoři spokojení s myšlenkou, že americká centrální banka přestane zvyšovat cílovou sazbu na mnohem nižší úrovni než v minulosti, čímž by zadržela inflaci.

Pak USA schválily daňové úlevy za 1,5 bilionu USD, a to ve chvíli, kdy ekonomiky rostla v průměru o 3 % za poslední tři loňské kvartály po sobě. Navíc mzdy podle páteční zprávy o americké zaměstnanosti rostou, což může inflaci dál podpořit. To vše, v kombinaci se změnou ve vedení Fedu, zvýšilo obavy, zda se vedení Fedu skutečně zastaví na oněch zhruba 3 %, kde je horní pásmo jeho cílové sazby. A může trvat ještě týdny, než investoři vyslechnou rovněž něco od nového šéfa Fedu – Jeroma Powella.

Natažené technické indikátory

Silný vstup amerických akcií do nového roku byl ojedinělým indikátorem toho, že akcie jsou krátkodobě překoupené, řekli 25. ledna stratégové Citigroup. Týdenní index relativní síly pro index S&P 500 vzrostl na nejvyšší zaznamenanou hodnotu, díky čemuž by návrat k trendové lince nynějšího cyklu znamenal korekci ve výši přes 20 %.

Podle názoru banky BoA Merrill Lynch na akciové trhy příliš rychle připlulo velké množství peněz. Kontrarianský prodejní signál zazněl 30. ledna, když její indikátor “Bull & Bear” vystoupal k červenému pásmu, z části právě díky rekordním přílivům kapitálu.



Tlak sázek na volatilitu

Popularita shortování tržní volatility ukázala svou stinnou stránku v pondělí. Prodeje ze strany obchodníků řídících se strategií sledování trendů přispěly kolem 15:10 newyorského času k bleskovému propadu amerických akcií, myslí si stratégové JPMorgan Marko Kolanovic a Bram Kaplan. Nárůst realizované volatility na konci minulého týdne byl přitom pro takovéto související strategie nezanedbatelným signálem k odprodeji. Analytici také odhadují, že další nárůst volatility by mohl spustit odliv kapitálu ve výši až 100 miliard dolarů z amerických akciových trhů, přičemž peníze by z trhu stahovaly fondy vyznávající takzvanou „systematickou“ strategii.

Valuace téměř extrémní



Ocenění amerických akcií se dostalo blízko extrémům, a to i podle ne úplně skromných standardů z posledních tři desítek let. Ukazatel zvaný Shillerovo P/E, kde je základem porovnávání cen s cyklicky upravenými zisky, si nejnověji prošel ojedinělým vývojem, když se vyšvihl o dvě směrodatné odchylky nad stoletý průměr. Stalo se to teprve potřetí za posledních sto let. Prvním případem byla rally ve 20. letech minulého století, která skončila velkou hospodářskou recesí, a druhým období internetové bubliny dot.com v závěru minulého století.



Algo?



Algoritmické obchodování je jedním z dalších možných vysvětlení, byť ne jediným. Asi hodinu před ukončením pondělní seance na Wall Street přišla extrémně rychlá záplava příkazů k prodeji. Na kadenci, která trvala zhruba 15 minut, se nabalil další výprodej, který nakonec srazil index Dow Jones o zhruba 700 bodů na pouhých 1 600 bodů, jakkoli ten se později zase vzpamatoval.



Podle Waltera “Bucky” Hellwiga, vice prezidenta ve společnosti BB&T Wealth Management, byla děsivá hlavně rychlost, kterou se trh řítil dolů. „Ranní propad zavinili lidé, odpolední volný pád ale způsobily stroje. Způsobilo to stejnou reakci jako v roce 2010, která byla zhruba taková: Co se to tu sakra děje?“ citoval ho Bloomberg.



Co pondělní propad urychlilo, se přitom nemusíme nikdy dozvědět. Na příklad u bleskového propadu z 6. května 2010 si nejsme jisti pořád, připomíná také agentura.