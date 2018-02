Štědré Vánoce zvedly tržby maloobchodníkům (Analýzy makroindikátorů)

Statistika maloobchodních tržeb za prosinec zklamala jenom zdánlivě. Důvodem jsou kalendářní vlivy, kdy měl loňský prosinec o dva pracovní dny méně než rok před tím. Statistika rovněž potvrdila, že domácnosti nenechaly výběr dárků na poslední chvíli a víc než kdy jindy nakupovaly s předstihem v listopadu.

Maloobchodní tržby (bez prodejů aut) v prosinci vzrostly o 4,7 % a mírně tak zaostaly za očekáváním trhu. Vezmeme-li ale v potaz kalendářní vlivy, dynamika maloobchodních tržeb dosáhla slušných 7,1 % meziročně. Meziměsíčně tržby poklesly nepatrně o 0,8 %, což představuje pouze slabou korekci výjimečného listopadového růstu bez výrazného ekonomického dopadu.

V prosinci lidé měli v meziročním srovnání o dva pracovní dny méně, což jinými slovy znamená, že domácnosti měly na nakupování v kamenných obchodech méně času. Na útratách domácností to ale není znát a loňské Vánoce tak byly opravdu štědré. Domácnosti, díky vyšším příjmům plynoucích z růstu mezd i vyšší zaměstnanosti, věří v českou ekonomiku a nebály se to ukázat především v období Vánoc. Maloobchodníci tak mohou být spokojeni. Tržby jim vzrostly takřka napříč všemi sortimenty.

Nejvíce se v porovnávaní s předchozím prosincem zvedly tržby obchodníkům s nepotravinářským zbožím. Ty s přihlédnutím na kalendářní efekty rostly dvouciferným tempem. Lidé opět utráceli především za zbytné zboží, naopak tržby za potraviny vzrostly o pouhé 2 %.

V porovnání s Vánoci 2016 lidé nakupovali více zboží spojené s rekreací, elektroniky jako telefony nebo počítače, ale i obuv a oblečení. V prosinci si také více užívali dovolené, což se projevuje v nadprůměrném nárůstu tržeb za ubytování. Nejvyšší dynamiku již tradičně vykazuje prodej zboží přes internet, ten ale díky silné statistické základně vzrostl o „podprůměrných“ 15 %.

Za celý rok si maloobchodníci polepšili o 5,6 %, nejvíce však ti, co prodávají zbytné zboží. České ekonomice se daří, spotřebitelé v ní mají důvěru a nerozpakují se nakupovat. To by mělo přetrvat i v letošním roce a spotřeba domácností zůstane hlavním tahounem růstu ekonomiky