Futures na US trhy vyrovnaly své ranní propady, ale už zase výrazně ztrácejí

Akciové futures na americké akciové trhy v úvodu úterního dne nejdříve navazovaly na včerejší výprodeje a naznačovaly pokračující tlak. Futures na DJIA původně ztrácely kolem 826 bodů, což by indikovalo pokles podkladového indexu v úvodu jeho regulérního obchodování až o 1 200 bodů. V průběhu dopoledne se situace začala uklidňovat a futures na zmiňovaný prestižní index veškeré ztráty umazaly a přesunuly se o několik desítek bodů do plusu. Kolem oběda pak futures naznačují úvodní ztrátu samotného indexu na úrovni cca 300 bodů. V průběhu odpoledne se nálada opětovně zhoršila a indikovaný pokles indexu by měl být na úrovni cca 540 bodů.Podle komentářů jsou výrazné pohyby akciových trhů především výsledkem změny náhledu na další postup a kroky amerického Fedu. Argument vysokých dluhopisových výnosů zeslábl spolu s určitou korekcí těchto výnosů.Trh se obává, že akcelerující US ekonomika bude vystavena dalšímu silnému oživení v souvislosti s očekávanými pozitivními efekty Trumpovy daňové reformy. Na silnější oživení pak bude muset reagovat adekvátním způsobem Fed , který by mohl být nucen k agresivnějšímu růstu hlavních dolarových sazeb. Jejich výraznější než očekávaný pohyb by pak mohl způsobit dalekosáhlé přesuny aktiv, jež by mohly negativně ovlivnit především trhy akciové s potenciálem ukončení nyní už mnohaleté růstové rallye.Podrobněji viz Trhy se bojí Fedu

