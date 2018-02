PMČR: MF navrhuje zdanění zahřívaných tabákových výrobků

Podle informací deníku E15 navrhuje Ministerstvo financí zdanění zahřívaných tabákových výrobků. To by se týkalo produktu iQOS, vyráběného Phillip Morris ČR. Vyjádření ministerstva naznačuje, že zdanění zahřívaného tabáku by se odvíjelo od současné spotřební daně na běžné tabákové výrobky. Pokud by k takové novelizaci došlo, daň by zvýšila cenu výrobku a mohla snížit poptávané množství. Zpráva zatím neuvádí, zda má novelizace dostatečnou podporu v parlamentu a kdy by k ní mohlo dojít.