Moneta zveřejní ve středu 7.2. výsledky za 4Q17

Moneta zítra ráno zveřejní výsledky za 4Q 2017. Očekáváme další výrazný meziroční propad úrokových výnosů (-8 % r/r), nicméně v porovnání s předchozím kvartálem by již měla být patrná stabilizace. Pokles čisté úrokové marže by měl dále zpomalovat a stále více by se měl pozitivně projevovat růst úvěrů. Výnosy z poplatků očekáváme na stejné úrovni jako v minulém roce. Na straně provozních nákladů se v meziročním srovnání projevují úspory pramenící z oddělení od GE a absence některých jednorázových nákladů z minulého roku, které kompenzují růst personálních nákladů. Pozitivní vývoj ekonomiky a rekordně nízká nezaměstnanost by měly nadále přispívat k nízké úrovni rizikových nákladů. Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 799 mil. Kč ve 4Q a 3,92 mld. Kč za celý rok, což je v souladu s výhledem managementu (3,9 mld. Kč).

Z pohledu investorů budou nejvíce sledovaná dvě témata, a to střednědobý výhled hospodaření pro období 2018 – 2020, který by měl management zveřejnit, a pak návrh dividendy ze zisku minulého roku. V základním scénáři počítáme s dividendou ve výši 8,5 Kč na akcii (111% výplatní poměr; 10,1% hrubý dividendový výnos). Nicméně je možné, že management urychlí distribuci přebytečného kapitálu a návrh dividendy bude vyšší. Reakce akcií bude záviset především na zmíněném výhledu hospodaření a na tom, jak rychle dojde ke stabilizaci dosavadního poklesu na příjmové straně.