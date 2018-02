Rozbřesk: Zakázky napoví o síle růstu české ekonomiky v letošním roce

Po včera zveřejněných výsledcích českého zahraničního obchodu, které dopadly nad očekávání dobře díky silnému vývozu automobilů a strojů, dnes přišly na řadu poslední výsledky z průmyslu, stavebnictví a maloobchodu. Možná mnohem zajímavější než samotná tempa jednotlivých odvětví a oborů budou tentokrát statistiky zakázek. Ty nám totiž jako jediné (vedle soft ukazatelů) mohou říct něco málo o budoucnosti, protože jak bylo, už asi víme. Pozornosti by neměly uniknout objednávky v průmyslu, konkrétně v tom automobilovém, který tvoří třetinu průmyslu i českého exportu. Dlouhodobě mu vděčíme za vynikající výsledky ekonomiky, nicméně je stále více diskutabilní, jak dlouho se ještě na něj můžeme spoléhat. Přece jen evropský automobilový trh téměř nepřetržitě roste a blíží se k nasycenosti.



Druhá skupina dat, která by neměla uniknout pozornosti (i když přímo pro finanční trhy je tak trochu irelevantní) budou zakázky ve stavebnictví. Stále se o nich mluví, ale vidět stále příliš nejsou. Tedy zvláště ne ty ve veřejném sektoru, který si díky své stavební neaktivitě alespoň vylepšuje výsledky hospodaření. Zajímavé budou nepochybně i výsledky z bytové výstavby s ohledem na pokračující extrémní růst cen bytů na tuzemském trhu. Minulé výsledky příliš nenadchly, a tak uvidíme, zda alespoň v závěru se výstavba tolik žádaných bytů konečně rozjela, když už ne reálně, tak alespoň na papíře v podobě získaných stavebních povolení. Nakonec rostoucí ceny nemovitostí jsou problémem, který vnímá i ČNB snažící se krotit potenciální rizika přísnějších regulací hypoték.



U posledního dnešního tuzemského čísla se snad dá dopředu říct, že Češi zažili nejštědřejší Vánoce v historii. Poptávka spotřebitelů byla v závěru roku rekordní, takže uvidíme, zda se stále více nezačne projevovat i v inflaci. Prozatím totiž poptávkové tlaky až na výjimky většinou „zadusila“ konkurence na trhu. Ale ani to nemusí, a vlastně ani nemůže trvat věčně. A už vůbec ne více než pětiprocentní růst ekonomiky v závěru roku nebo zájem spotřebitelů o další nová auta.



TRHY



CZK a dluhopisy

Koruna si v průběhu včerejška znovu otestovala nová maxima a dostala se až na úroveň 25,14 EUR/CZK. Je tak nejsilnější za posledních pět let, nicméně jak říká sama ČNB prostřednictvím své prognózy, prostor k dalším ziskům ještě má. Fundamenty svědčí ve prospěch silnější koruny, nicméně zapomínat se nedá ani na tzv. překoupenost koruny, s níž tuzemská centrální banka rovněž často operuje. Koruna tak získává navzdory pokračujícímu výprodeji na globálních trzích a nárůstu vnímání rizik.

Výnosy českých dluhopisů včera opět mírně vzrostly a postupně se tak umazává propad vyvolaný holubičí rétorikou ČNB minulý týden. Už zítra MF znovu otestuje, zda je na trhu zájem o nové střednědobé a dlouhodobé emise. Prozatím to tak příliš nevypadalo.



Zahraniční forex

Dolaru se i na počátku nového týdne dařilo rozšířit zisky na frontě s eurem, o čemž svědčí úspěšné pokoření hranice 1,24 EUR/USD. Zatímco totiž evropská měna nedokázala vytěžit z lehce jestřábího projevu Maria Draghiho v evropském parlamentu či velmi solidních čísel PMI, dolar z překvapivě silných dat ISM ve službách profitovat dokázal.



Eurodolarový trh dnes očekává projevy centrálních bankéřů, a to jak Jense Weidmanna z Bundesbanky, tak Jamese Bullarda z Fedu. Zajímavé přitom bude sledovat reakci Bullarda na současný výprodej na akciových trzích, zejména ve vztahu k plánovanému harmonogramu utahování měnové politiky.



Ropa

V závanu negativního sentimentu na amerických akciových trzích dále klesá rovněž cena ropy, přičemž Brent se aktuálně obchoduje již pod 67 USD/barel, severoamerická WTI pak po 64 USD/barel. Dnes by přitom ropné býky mohla dále znejistět nejen předběžná čísla o stavu zásob ropy a ropných produktů od API, ale zejména reporty EIA. Ten měsíční by měl totiž poukázat na postupující materializaci břidlicového boomu. Roční výhled by pak mohl blíže nastínit budoucí trajektorii tohoto boomu.