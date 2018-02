Minus 665 bodů? Pche, včera DJIA odepsal hned 1 175 bodů a chvílemi to vypadalo infarktově

Futures na US trhy vyrovnaly své ranní propady. Indexy asi začnou v umírněných minusech

Negativní nálada na US trzích nabrala včera na obrátkách a to především ve druhé polovině dne. Prestižní index DJIA po páteční ztrátě 665 bodů odepsal téměř dvojnásobných 1 175,21 bodu, což znamenalo nejhorší jednodenní pohyb v historii indexu. Zvláště jedna čtvrthodinka kolem 3. hodiny odpolední byla velice zajímavá a nesla určité známky panického propadu viděného naposledy v květnu 2010. Index se v jejím rámci propadl až pod hranici 24 000 bodů se ztrátou více jak 1600 bodů.Podle komentářů za propadem stála především aktivace automatických algoritmů vedoucích ke strojovému uzavírání pozic.Podkladovou nejistotu na trh zasela série silných makroekonomických zpráv naznačující silné oživení americké ekonomiky , jež by mohlo nastartovat rychlejší růst dolarových sazeb. DJIA od zvolení nového prezidenta v loňském roce posílil o nevídaných 40%.